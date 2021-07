Joan Vinyes ritiene che il suo giovane compagno di squadra Javier Pardo abbia quello che serve per arrivare al top del rally.

Lo spagnolo 24enne ha ottenuto due vittorie in FIA ERC2 su due gare nel 2021 con la sua Suzuki Swift R4lly S, la seconda al Rally di Roma Capitale.



Il veterano 52enne di Andorra è arrivato secondo con l'altra Suzuki.



"È un ottimo pilota", ha detto Vinyes del collega griffato Suzuki Motor Ibérica. "Lo conosco da qualche anno e forse può arrivare molto in alto in questo sport".



Del proprio Rally di Roma Capitale, Vinyes ha aggiunto: "Non è stato facile per noi per la prima volta a Roma, ma abbiamo fatto un buon rally, abbiamo guidato veloce senza errori. È stato un grande lavoro da parte della squadra, la macchina era perfetta, le gomme, tutto era perfetto e siamo molto felici".

ERC ERC3 Junior: Loof stupisce ancora UN' ORA FA

ERC Cartier multitasking nell’ERC 10 ORE FA