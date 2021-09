Martin Vlček al Barum Czech Rally Zlín ha portato al debutto la nuova Hyundai i20 N Rally2 nel FIA European Rally Championship.

Il ceco ha guidato la stessa auto che Jari Huttunen ha usato per vincere il WRC2 al Rally di Ypres, in Belgio, all'inizio del mese.



Con Karolína Jugasová come co-pilota, Vlček si è classificato 12° assoluto nella sua gara di casa dell'ERC.



"L'auto è davvero ottima da guidare per noi, più di quella di prima", ha detto.

ERC ERC3 Junior: primo podio per Laszlo 39 MINUTI FA

ERC Pryczek torna in lizza in ERC2 16 ORE FA