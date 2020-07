Vogel prima donna al Rally di Roma Capitale

-

Adrienn Vogel ha debuttato nel FIA European Rally Championship chiudendo la Tappa 1 del Rally di Roma Capitale come migliore fra le donne.

“E' assolutamente fantastico - ha detto l'ungherese dopo aver chiuso ottava in ERC3 e 33a assoluta - Le PS sono state ottime, così come auto e team, mi è piaciuto tutto".



Rachele Somaschini era anch'essa in lizza, ma la sua Peugeot 208 Rally4 ha avuto prima problemi tecnici e poi la milanese ha sbattuto nella PS4.

