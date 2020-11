La coppia del Roger Racing Team/Orsák Rallysport si è trovata in difficoltà con la Ford Fiesta Rally4 mentre erano in lotta sulle ostiche strade ungheresi.



“Le condizioni cambiavano in continuazione e non c'era una scelta di gomme adeguata - spiega la Vogel - Nella PS11 ho sbagliato scivolando sull'asfalto fangoso e ci siamo ribaltate apoggiandoci su un lato. E' successo tutto molto in fretta, ma gli spettatori sono arrivati subito a darci una mano senza preoccuparsi del fango, solo per rimandarci in strada".



“Non sarò mai abbastanza grata a loro, senza l'aiuto non saremmo riuscite a ripartire. E' lo spirito fantastico dei rally, lo trovi solo qui. Eravamo in mezzo al bosco e non dimenticherò mai questo episodio, se siamo quinte è grazie a loro. I fan ungheresi sono i migliori del mondo e rendono i rally grandissimi".



Foto:Bálint Kordováner