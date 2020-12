L'ungherese per la prima volta in tre anni si è dovuta ritirare a causa di un problema tecnico accusato dalla sua Ford Fiesta Rally4.



“Dopo la PS14 la macchina si è fermata, proprio ad un km dal via della PS15 - spiega la ragazza del Roger Racing Team - Abbiamo avuto un probelma tecnico che si è cercato di risolvere, ma inutilmente. Peccato perché eravamo ottave in ERC3 e avevamo trovato il ritmo per fare un bel risultato. Come sapete, nel motorsport a volte queste cose succedono. Corro da tre anni con Ivett al mio fianco ed è la prima volta che ci ritiriamo".



"Il 2021? Ancora non lo sappiamo, però l'annata è stata stupenda e siamo contente di aver chiuso in Top10 alla prima esperienza qui, quindi mi piacerebbe tornare".



La Vogel ha affrontato la prima stagione internazionale e le due Top5 in ERC3 ne sottolineano il potenziale.