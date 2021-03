In attesa di correre nel FIA European Rally Championship, Albert von Thurn und Taxis si è allenato prendendo parte al Rally il Ciocco e Valle del Serchio in Italia lo scorso weekend.

Il tedesco, affiancato da Bernhard Ettel, per tre volte ha chiuso in Top20 nella classifica dei tempi, ritrovandosi 20° al traguardo.



“Sono molto contento di aver ridotto il distacco dai migliori e siamo molto contenti di aver corso un rally così bello - ha detto Von Thurn Und Taxis - Abbiamo imparato tanto in una gara molto istruttiva, con PS tecniche e tagli. E' andato tutto bene, a parte un testacoda nell'ultimo giro di prove, ma sono molto contento".



Il Principe era al volante della Škoda Fabia Rally2 Evo della Baumschlager Rallye & Racing, con la quale ora affronterà il Kowax Valašská Rally del 26-28 marzo.



Grazie a Gianluca Nataloni/Rallylink.it

ERC La Ford Fiesta Rally3 della M-Sport Poland continua a migliorare per l’ERC Junior UN' ORA FA

ERC Breen ok per i medici dopo l’incidente al Ciocco UN GIORNO FA