Il Rally di Roma Capitale di Albert von Thurn und Taxis è finito prima di iniziare a causa di un incidente in prova questa mattina.

Il tedesco, che vive a Roma, e il co-pilota Bernhard Ettel sono rimasti illesi, ma la loro Škoda Fabia Rally2 Evo è stata danneggiata oltre la riparazione immediata.



Come risultato saranno non saranno al via questa sera.



"La prima prova è stata molto pulita, abbiamo avuto soprattutto un certo margine di miglioramento nella sezione veloce", ha detto von Thurn und Taxis. "Ma arrivando nella veloce curva a sinistra, la seconda curva di questa sezione veloce, ho pensato che sarebbe stato possibile essere veloci, ma stavo frenando un po' e poi abbiamo colpito l'interno del cordolo. Abbiamo avuto un sovrasterzo e poi andati un po' larghi. Quella è stata la fine, siamo volati giù per la collina.



"Siamo finiti in basso tra i cespugli e sono molto felice che non sia successo nulla perché sembrava che stessimo finendo nella foresta per un bel po' di tempo. Mi aspettavo che si verificasse un grosso impatto, ma per fortuna non è successo, si è solo fermata, ma la macchina non ha un bell'aspetto purtroppo.



"Quello era già il nostro rally, la prima prova libera è stata il Rally di Roma Capitale per me, questo è tutto".

