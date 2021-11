Alberto Battistolli ha festeggiato la sua prima vittoria assoluta nel campionato italiano al Liburna Terra in Toscana ieri, mentre è stata delusione per il suo collega del FIA European Rally Championship, Umberto Scandola.

Il pilota dello Hyundai Rally Team Italia ha iniziato l'evento lottando per il titolo italiano terra con Paolo Andreucci, ma il ritiro ha fatto sì che il rivale del Team MRF Tyres si aggiudicasse la corona per mezzo punto.



Per Battistolli la vittoria con Simone Scattolin sottolinea la crescita del pilota griffato ACI Team Italia, visto in azione anche nell'ERC.



Simone Campedelli è arrivato quarto, mentre l'ex ERC3 Junior Tamara Molinaro si è assicurata la Coppa ACI Sport Under 25.



Foto: ACI Sport

