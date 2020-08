-

Adam Westlund cercherà di sfruttare al meglio il vantaggio che ha rispetto ai suoi avversari del FIA ERC3 Junior Championship-Pirelli.

Lo svedese ha già corso tre volte il Rally Liepāja e per due anni ha partecipato alla serie lettone. Quest'anno rientra in azione dopo un brutto incidente che lo aveva messo KO con schiena e collo rotti.



“Rispetto al Rally di Roma Capitale questo è un rally che conosco meglio perché ho fatto due campionati in Lettonia e quindi mi ci troverò meglio. Qui cercherò di ritrovare le mie velocità che avevo prima dell'incidente, spero di esserlo alla fine della gara. Adoro queste strade, per cui non vedo l'ora di cominciare. L'ultima volta che ho corso su terra era stato un anno fa e proprio quando ho avuto l'incidente, quindi starò attento, ma domenica sera mi auguro di essere tornato competitivo".

ERC Devine pronto per volare alto nell’ERC DA 14 ORE

The post Westlund pronto per la Lettonia appeared first on FIA ERC | European Rally Championship.

ERC Jeets punta all’ERC Junior DA 20 ORE