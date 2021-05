L'AD di M-Sport, Malcolm Wilson, ha sottolineato l'importanta del FIA European Rally Championship per i giovani.

L'annuncio di Callum Devine come nuovo pilota della serie con la Ford Fiesta Rally2 ha dato modo al capo del team di esprimere la sua gioia.“Il Campionato Europeo Rally è stato a lungo un terreno di prova per i giovani talenti che cercano di lasciare il segno sulla scena mondiale, ed è bello vedere un altro giovane pilota che sceglie di prendere questa strada con la Fiesta. Conosciamo Callum da alcuni anni avendo corso con la Fiesta R2 nel Campionato del Mondo Rally Junior e la Fiesta R5 in Irlanda. Ha talento e sono ansioso di vedere cosa può fare con la Fiesta Rally2 nell’ERC”, ha detto Wilson.Il team principal di M-Sport Ford, Richard Millener, ha aggiunto: “E’ bello vedere Callum di nuovo al volante della Fiesta e non vedo l’ora di vedere cosa può fare quest’anno. Ha avuto una grande stagione con la Fiesta nel 2019, finendo terzo assoluto nel campionato irlandese Asfalto, assicurandosi la sua prima vittoria a Donegal. Siamo tutti desiderosi di vederlo ripetere quelle prestazioni sul palcoscenico europeo. Ha già completato un anno a questo livello, e ora che ha ritrovato la Fiesta, vogliamo aiutarlo a fare il prossimo passo. Ha esperienza e gli daremo tutto il supporto possibile per permettergli di andare bene. La concorrenza sarà elevata, ma Callum è un giovane pilota molto determinato e talentuoso con il potenziale per sorprendere”.Devine e James Fulton godranno del supporto della Motorsport Ireland Rally Academy e cominceranno la stagione dall'ORLEN 77th Rally Poland (18-20 giugno).Per altre info su M-Sport nell'ERC: https://www.fiaerc.it/la-nuova-rally3-per-i-fia-erc-junior-il-campione-passera-al-fia-junior-wrc/ Foto: M-Sport