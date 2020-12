Il FIA European Rally Championship ha come ruolo la crescita dei giovani talenti e con la ristrutturazione dell'ERC Junior con le auto Rally3 per il 2021 fa ulteriori passi avanti.

E' d'accordo su ciò anche Malcolm Wilson, AD di M-Sport, che costruisce la Ford Fiesta Rally3.



“La crescita dei giovani piloti è sempre stata al centro della nostra attività, e il FIA ERC è stato a lungo un banco di prova per alcuni dei migliori talenti emergenti del mondo. Ci impegnamo a fornire un percorso chiaro ed economico per consentire ai giovani più promettenti di raggiungere il top del nostro sport, e questa nuova serie aggiunge un’altra freccia a quell’arco. Non vedo l’ora di vedere quali talenti verranno fuori nel 2021 e di monitorare i loro progressi mentre lavorano per raggiungere l’obiettivo finale di diventare un futuro campione del mondo”.