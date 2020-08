Woda: “Non sarò mai abbastanza orgoglio per quanto fatto da Torn e Pannas”

-

Maciej Woda si è detto orgogliosissimo di quello che hanno fatto i suoi piloti a Roma nella prima gara del FIA European Rally Championship.

Ken Torn e Kauri Pannas hanno infatti vinto in ERC3 e ERC3 Junior-Pirelli con la nuova Ford Fiesta Rally4 e il direttore del team M-Sport Poland ha gioito con loro.



"Ho sperato e sognato un risultato del genere fin da quando abbiamo lanciato il progetto Rally4 - ha detto Woda - Non posso dire quanto sia orgoglioso di Ken, Kauri e l'intero M-Sport Poland Team per questa grande prestazione con la Fiesta in un grandissimo rally internazionale".



“E' stato un turbinio di emozioni per tutti noi, penso che parli a nome di tutti quelli che erano in assistenza quando dico che è stupendo tornare a lottare per la vittoria nello sport che amiamo. Grandissime congratulazioni a Ken per un successo strameritato!”

