L'estone e Kauri Pannas, hanno infatti vinto l'ERC3 ed ERC3 Junior-Pirelli con la nuova Ford Fiesta Rally4 gestita dalla Orsák Rally Sport.



“E' un trionfo fantastico per Ken, Kauri e tutta la M-Sport Poland - ha detto Woda - Ken è tornato a correre nell'ERC3 con velocità e determinazione, dimostrando anche quella maturità che gli ha fatto meritare il titolo, portando la Fiesta Rally4 ad essere competitiva in ogni rally".



“Per noi era la nuova Rally4 e penso che abbiamo dimostrato quanto sia forte in tutte le condizioni e gare. Sono veramente orgoglioso di quanto fatto da loro, dalla vittoria di Roma all'intero podio conquistato a Liepāja, al grande successo dell'Ungheria. Ringrazio tutti a Cracovia per il grande lavoro che ha pagato, continuiamo così".



“Ringrazio anche ERC, Eurosport Events e la FIA per averci regalato un campionato in questi momenti difficili. Sono una sicurezza per lo sport e hanno lavorato duramente per rendere possibile tutto ciò".



**Soggetto a conferma dei risultati finali