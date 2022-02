La pay-TV greca COSMOTE TV è l'ultima emittente a firmare con WRC Promoter per trasmettere rally e rallycross di alto livello, includendo anche il Campionato Europeo Rally FIA.

Ha esteso il suo attuale accordo, che doveva scadere alla fine del 2022, per altri tre anni per mettere in luce il fantastico trio di competizioni di WRC Promoter.



Il provider di pay-TV, che attualmente detiene la posizione di leader in Grecia, continuerà a trasmettere la copertura completa della nuova era ibrida del FIA World Rally Championship, che è iniziata con un emozionante Rally di Monte-Carlo.



I fan potranno anche godersi il FIA World Rallycross Championship, che quest'anno inaugura un nuovo entusiasmante futuro elettrico, e l'ERC - un nuovo arrivato nella scuderia di WRC Promoter nel 2022.



Anche se il nuovo accordo non partirà fino al 2023, COSMOTE TV inizierà la copertura dell'ERC quest'anno. Tutte e tre le serie saranno trasmesse sui canali COSMOTE SPORT, offrendo 200 ore di copertura live a stagione.



L'estensione segue un accordo simile annunciato alla fine dello scorso anno con C More per mostrare tutti e tre i campionati in Finlandia e Svezia.



La copertura su entrambe le reti includerà l'azione dal vivo e i momenti salienti di tutte e tre le serie, interviste con stelle di grande fama, notizie dai parchi assistenza del WRC e dell'ERC e dai paddock del World RX e dietro le quinte.



Il WRC di questa stagione, che celebra il suo 50° anno di competizioni, sarà di nuovo caratterizzato dall'Acropolis Rally Greece, che ha fatto un ritorno di grande successo nel 2021 dopo otto anni di assenza. Il rally si terrà dall'8 all'11 settembre.



Per la prima volta nella storia del World RX, la serie 2022 sarà caratterizzata da auto a propulsione elettrica, offrendo l'equivalente di 680CV e un'accelerazione incredibile su circuiti a doppia superficie in 12 round.



L'ERC, visto come un trampolino di lancio verso il WRC per i giovani talenti, nonché un campionato molto apprezzato a sé stante, è di otto turni. La stagione 2022 inizia in Portogallo a marzo. La serie beneficerà di una copertura più ampia che mai, rispecchiando quella del WRC con ogni PS disponibile per la visione dal vivo e una Power Stage di chiusura del rally, con punti bonus disponibili per gli equipaggi più veloci. Il commento dell'ERC su COSMOTE TV sarà in greco.



Philipp Maenner, direttore dei diritti media di WRC Promoter, ha accolto con favore l'estensione dell'accordo come una "tripletta" per gli appassionati greci di motorsport.



"Le emittenti sono entusiaste dell'aggiunta del FIA European Rally Championship al nostro roster di successo. Tanto che COSMOTE TV non poteva aspettare fino al 2023 per iniziare la sua copertura!" ha aggiunto.



"Gli sport di WRC Promoter sono davvero di altissima qualità per i fan di tutto il mondo. Per questo motivo, le emittenti sono desiderose non solo di aumentare le loro ore di programmazione, ma anche di mostrare la loro fiducia nel futuro firmando contratti a lungo termine".

