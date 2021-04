Kacper Wróblewski avrà l'occasione di mettersi alla prova contro i suoi rivali dell'ERC a giugno.

Il polacco, Campione 2WD nazionale nel 2018, è pilota dell'ORLEN Team e guida una Škoda Fabia Rally2 Evo gommata Michelin in casa.



Il FIA European Rally Championship sarà di scena nel suo paese il 18-20 giugno per il 77th Rally Poland, dove Wróblewski e il suo co-pilota Jakub Wróbel potranno quindi incrociare le armi con i colleghi europei.



“Quest'anno il calendario sembra buono, ci sono sette gare di cui due su terra - ha detto Wróblewski - Durante l'inverno ci siamo preparati bene con il team e correremo con l'ultima evoluzione della Fabia Rally2 Evo. Il pacchetto di miglioramenti introdotto dalla Škoda Motorsport sembra ottimo, come il software del motore, intercooler, collettore dello scarico, set-up diversi per il differenziale, impianto di raffreddamento freni, ammortizzatori e tante altre componenti che sono state migliorate. Pare essere una macchina veloce e più stabile".



“Ci siamo allenati bene con i nostri collaboratori e pensiamo di poter andare forte, combattendo per il vertice ad ogni gara sfruttando quello che abbiamo. E poi vogliamo dare un bello spettacolo di motorsport ai nostri fan, specialmente per il Rally Poland, dove competeremo contro quelli dell'ERC".



Wróblewski, che ha vinto il Masters 2020 PRO in Polonia l'anno scorso, comincerà con la prima gara il 23-25 aprile al Świdnicki-KRAUSE Rally di Świdnica.



Wróbel ha aggiunto: “L'anno scorso abbiamo dovuto accorciare la stagione causa pandemia. Oggi siamo davvero affamati di competizioni e, a parte i momenti difficili, abbiamo avuto modo di fare esperienza e migliorare. Durante l'inverno abbiamo lavorato tantissimo e bene, quindi ora ci dobbiamo concentrare sui prossimi mesi".



Wróblewski e Wróbel sono suppportati da PKN ORLEN, Wirtualna Polska, RMF FM, HRX Polska, Topp-Cars, Michelin Motorsport e Città e Comune di Myslenice.

ERC I piloti ERC si mettono in mostra con la Extreme E IERI A 06:36

ERC La Topp schierà una coppia d’assi IERI A 09:10