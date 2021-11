Yoann Bonato aprirà la Tappa 1 del Rally Islas Canarias, ultimo round del FIA ERC, con la sua Citroën C3 Rally2 gommata MICHELIN.

Il pilota della CHL Sport Auto, che è in coppia con il collega francese Benjamin Boulloud, ha spiegato perché ha fatto questa scelta alla cerimonia di selezione dell'ordine di partenza tenutasi alla Gran Canaria Arena giovedì sera.



"L'anno scorso la prima posizione era un buon piazzamento e ci aspettiamo di avere lo stesso vantaggio. Non so che tipo di rischio possiamo avere partendo in prima posizione invece che in 15esima, penso che non sia enorme e che vada bene. Qui non ho una vera esperienza, è solo la mia seconda volta, ma nel campionato francese molto spesso è meglio partire per primi".



Nel frattempo, Miko Marczyk, che è stato il più veloce nella qualifica guadagnandosi il diritto di scegliere la sua posizione di partenza per primo, ha optato per entrare in azione secondo al volante della sua Škoda Fabia Rally2 Evo del team ORLEN. Efrén Llarena, il suo rivale per il secondo posto nella classifica finale ERC, parte terzo.

