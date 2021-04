Il francese, Campione nazionale l'anno scorso per la terza volta, si sta preparando a disputare la stagione ERC di otto eventi con una Citroën C3 Rally2 con pneumatici Michelin e il co-pilota Benjamin Boulloud.

Con il lancio del suo progetto, 1 Victoire = 1 Arbre, Bonato si è impegnato a piantare un albero per ogni vittoria in PS che riuscirà a centrare fra ERC e serie francese.



"Siamo entrati in una nuova era di consapevolezza ambientale e, come pilota di rally, non puoi chiuderti in una bolla sperando di poter guidare il più a lungo possibile senza adottare un approccio sostenibile - ha detto il 37enne - Abbiamo l'etichetta di essere sport inquinante, ma non dobbiamo dimenticare che il motorsport è un vero e proprio laboratorio per le auto di serie. Tuttavia, non possiamo nasconderci dietro questo perché il motorsport può inquinare come altri sport e altri eventi che sono legati ad esso".



"Il motorsport è diventato il mio lavoro oltre ad essere la mia passione. Per poter continuare a lavorare e a mettere insieme programmi che soddisfino le mie ambizioni, conto ogni anno sul sostegno dei miei partner e di nuovi sponsor. Mentre il loro desiderio di continuare o di unirsi alla nostra avventura è spesso molto evidente, la domanda di associare la loro immagine al motorsport diventa sempre più importante. Ecco perché, da diverse stagioni, mi pongo la domanda: "Cosa posso fare?". Una vittoria per un albero è un piccolo passo per l'ambiente ma un grande passo per la nostra passione".



Jean-Baptiste Ley, coordinatore dell'ERC: "Questa è un'iniziativa davvero utile da parte di Yoann e Benjamin. Insieme a tutta la famiglia ERC, auguro loro ogni successo".

