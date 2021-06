Sobiesław Zasada, protagonista del FIA European Rally Championship in passato, sarà in azione al Safari Rally.

A 91 anni il polacco sarà su una Ford Fiesta Rally3 preparata dalla M-Sport Poland, mancando dalle competizioni dal 1997.



“Ho deciso di partecipare al Safari Rally perché sono curioso di vedere com'è un evento del genere oggi - ha detto il veterano, che l'ultima volta che aveva corso in Kenya era stato nel 1997 - Non vado là in vacanza, voglio mettermi alla prova. So che è cambiato tantissimo rispetto al Safari del 1997 e l'unica cosa uguale saranno giusto le strade del Kenya, ma credo di poter arrivare al traguardo".



Zasada vinse i titoli ERC nel 1966, 1967 e 1971.



La stagione 2021 partirà con l'ORLEN 77th Rally Poland il 18-20 giugno, la settimana prima del Safari Rally. L'evento di Mikołajki sarà il debutto di una Fiesta Rally3 in una serie FIA internazionale, così come in ERC Junior-Pirelli.



Foto: Zasada.pl

