Daniel Polášek non cambierà il suo approccio al FIA ERC3 Junior Championship dopo il ritiro dal Rally di Roma Capitale.

Dopo due Top6 di categoria centrare nella serie griffata Pirelli, l'ex nuotatore ha avuto problemi ai freni della sua Ford Fiesta Rally4 andando a sbattere nella PS13.



“E' stata una grande esperienza e stiamo continuando a farne in vista dell'anno prossimo, visto che l'obiettivo del 2021 è questo", ha detto il pilota della Orsák Rallysport.



“Siamo arrivati troppo forte in una curva a destra e ci siamo ribaltati fuori strada su un lato".



Polášek e la co-pilota Kateřina Janovská ora si prepareranno per il Barum Czech Rally Zlín del 27-29 agosto.

ERC Zlin: Stritesky pronto per la gara di casa UN' ORA FA

ERC Ares a punti nell’ERC UN' ORA FA