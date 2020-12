Questa è l’informativa sulla privacy per i siti web Eurosport Player ed Eurosport e per le applicazioni Eurosport Player ed Eurosport rese disponibili su alcuni telefoni cellulari e altri dispositivi collegati (congiuntamente i “Servizi”). Si prega di leggere attentamente la presente informativa sulla privacy.

La nostra sede è nel Regno Unito. I dettagli della nostra società sono indicati nella seguente sezione 1.

Rispettiamo il diritto alla privacy dell’utente. Il nostro obiettivo generale è garantire che la nostra raccolta e il nostro utilizzo delle informazioni personali siano adeguati alla fornitura dei Servizi agli utenti e siano conformi alle leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

La presente informativa sulla privacy tratta i seguenti argomenti importanti in relazione alle informazioni personali dell’utente:

1. Chi siamo

2. Minori

3. I dati personali che raccogliamo sull’utente

4. Come conserviamo e utilizziamo i dati personali dell’utente

5. Come condividiamo i dati personali dell’utente e con chi li condividiamo

6. Trasferimenti internazionali

7. Cookie e tecnologie simili

8. Sicurezza

9. Conservazione dei dati

10. I diritti dell’utente

11. Marketing

12. Siti di terzi

13. Modifiche alla presente informativa sulla privacy

14. Reclami, domande e suggerimenti

1. Chi siamo

Dplay Entertainment Limited è una società registrata in Inghilterra con numero di registrazione 09615785 e sede legale presso Chiswick Park Building 2, 566 Chiswick High Road, Londra, W4 5YB, Regno Unito (DEL”) ed è il titolare del trattamento dei dati personali raccolti dagli utenti. DEL è una consociata di Discovery, Inc. (Discovery”). Maggiori informazioni su Discovery sono disponibili qui. Se l’utente accede ai nostri Servizi in Germania, i nostri Servizi sono gestiti da JOYN GmbH, Landsberger Straße 110, 80339 Monaco, Germania. Il nostro Rappresentante nell’UE è Eurosport SAS, la cui sede legale è in 3 rue Gaston et René Caudron, Cedex 9, 92798, Issy-Les-Moulineaux, Francia.

2. Minori

Non raccogliamo né raccoglieremo consapevolmente informazioni da minori di età inferiore ai 16 anni senza supervisione. I nostri Servizi non sono rivolti ai minori e non raccogliamo consapevolmente alcuna informazione personale da loro.

3. I dati personali che raccogliamo sull’utente

Informazioni dalle interazioni online dell’utente

Raccogliamo le seguenti informazioni dall’interazione dell’utente con i Servizi:

come l’utente effettua l’accesso ai nostri Servizi e quali dispositivi utilizza per accedervi. Ciò include la raccolta di identificativi online univoci, come l’indirizzo IP, i dati di accesso, i nomi utente, gli pseudonimi utilizzati sui social media e gli ID utente, il tipo e la versione del browser, l’impostazione del fuso orario e del Paese, i tipi e le versioni dei plug-in del browser, il sistema operativo e la piattaforma e altre tecnologie sui dispositivi utilizzati per accedere a questo Sito; e

informazioni sul modo in cui l’utente utilizza i Servizi, incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il consumo e la riproduzione dei video, i preferiti, l’accesso e la disconnessione, gli errori di riproduzione e le informazioni di navigazione.

informazioni su come l’utente interagisce con il nostro marketing online, comprese informazioni sulla consegna di comunicazioni di marketing all’utente e su come l’utente interagisce con esse; e

eventuali comunicazioni via e-mail inviate dagli utenti, inclusi gli allegati.

Informazioni che l’utente condivide con noi

Quando l’utente invia dati personali a noi tramite i campi di inserimento sui nostri sito web o app, possiamo raccogliere le seguenti informazioni:

il nome e i dati di contatto dell’utente (inclusi indirizzo di residenza, indirizzo e-mail e numero di telefono);

età, sesso e data di nascita dell’utente;

qualsiasi comunicazione a mezzo e-mail, inclusi gli allegati, che l’utente ci invia;

laddove l’utente acquisti servizi da noi, le informazioni di pagamento, tra cui il nome del titolare della carta, l’indirizzo di fatturazione e i dati della carta utilizzata per il pagamento, se paga tramite carta di credito o debito (o token di identificazione di PayPal, iDeal, Apple o Google se paga utilizzando uno di questi metodi) e le informazioni sulle transazioni, come i prodotti o i servizi acquistati;

le preferenze di marketing dell’utente;

la partecipazione dell’utente a eventuali concorsi (inclusa la partecipazione stessa, che potrebbe essere una foto, un commento o una risposta a una domanda);

gli sport, le squadre e gli atleti preferiti dell’utente, qualora inserisca queste informazioni nel proprio account; e

dati del profilo dell’utente, inclusi nome utente e password per la registrazione di un account, acquisti od ordini effettuati dall’utente, i suoi interessi e le sue preferenze.

Terze parti o fonti accessibili pubblicamente

Potremmo ricevere informazioni personali sugli utenti anche da numerose terze parti, come illustrato di seguito:

se l’utente accede ai Servizi tramite un account di social media di terze parti, come Facebook, raccoglieremo alcune informazioni relative al suo account presso tali piattaforme di social media di terze parti, tra cui il suo nome, l’immagine del profilo, la fascia di età, il sesso e altre informazioni disponibili sul suo profilo pubblico. Gli utenti possono gestire i dati condivisi con noi da tali piattaforme di social media di terze parti modificando le proprie preferenze attraverso le impostazioni sulla privacy che tali terze parti forniscono sulle loro piattaforme;

abbiamo stipulato accordi con alcuni fornitori di servizi televisivi, Internet e di dispositivi di streaming multimediale (indicati nella presente informativa sulla privacy come i nostri Partner); ciò significa che tali Partner possono rendere i nostri Servizi disponibili ai loro clienti. Se l’utente accede ai Servizi tramite uno dei nostri Partner, riceveremo da questi alcune informazioni personali che, nella maggior parte dei casi, saranno limitate a un numero di identificazione utente, un codice del prodotto e le informazioni sul Paese di origine (i Dati API). Raccogliamo i Dati API dai Partner per consentire/autenticare l’accesso dell’utente ai Servizi. Noi e il Partner siamo i co-titolari del trattamento dei Dati API, il che significa che siamo entrambi responsabili di garantire che i Dati API siano gestiti in conformità con le leggi applicabili in materia di protezione dei dati; l’utente può esercitare i suoi diritti in relazione ai Dati API nei confronti di uno qualsiasi di noi. In alcuni casi più limitati, riceveremo dai Partner anche le informazioni di registrazione (ad esempio, il nome e l’indirizzo e-mail dell’utente), anziché fare registrare l’utente direttamente con noi; utilizzeremo tali informazioni in conformità con la presente informativa sulla privacy.

informazioni di natura tecnica dalle seguenti parti:

Per ulteriori informazioni su come ciascuna di queste parti raccoglie e utilizza i dati dell’utente, consultare la seguente sezione “Società pubblicitarie terze”;

dati di identità e di contatto da parte di intermediari, aggregatori di dati e fonti pubblicamente disponibili;

dati di contatto, finanziari e delle transazioni da fornitori di servizi tecnici, di pagamento e di consegna; e

terzi che ci forniscono determinati servizi all’interno dei Servizi, ad esempio facilitando e amministrando moduli di feedback dei clienti e iscrizioni a newsletter.

4. Modalità di archiviazione e utilizzo delle informazioni

Conserviamo e utilizziamo i dati personali dell’utente per i seguenti motivi:

se necessario per consentire l’adempimento di un contratto stipulato con gli utenti;

se necessario nei nostri legittimi interessi;

per adempiere a obblighi di natura giuridica; oppure

nelle circostanze in cui gli utenti stessi abbiano fornito il proprio consenso.

Nei casi in cui l’utente non fornisse informazioni personali indispensabili per l’adempimento di un obbligo giuridico o per l’esecuzione di un accordo stipulato con l’utente stesso, potremmo non essere in grado di tenere fede al contratto già in essere o in fase di stipulazione (in questo caso, di fornirgli i Servizi). In tali circostanze potremmo essere costretti ad annullare i Servizi, ma provvederemo tuttavia a notificare gli utenti interessati.

Necessario per adempiere al nostro contratto con l’utente

Raccogliamo, conserviamo e utilizziamo le informazioni personali dell’utente, compresi nome, indirizzo e-mail, dati di accesso e informazioni di pagamento, e le informazioni su come l’utente utilizza e accede ai Servizi, in quanto è necessario per fornire i Servizi richiesti dall’utente ai sensi del contratto stipulato tra l’utente e noi, con l’accettazione da parte dell’utente dei nostri Termini di utilizzo. Ciò include:

la creazione dell’account dell’utente;

la gestione dell’account dell’utente e fornitura di qualsiasi Servizio che richieda o acquisti;

l’amministrazione dei Servizi ed elaborazione del pagamento laddove l’utente acquisti Servizi da noi (incluso, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, il ricorso a fornitori di servizi terzi per l’elaborazione tale pagamento);

fornire consigli e contenuti personalizzati all’interno dei Servizi raccogliendo dati sull’utente al fine di creare un profilo delle sue preferenze, in base alla sua attività durante l’utilizzo dei Servizi. Senza questa profilazione non è possibile fornire i Servizi all’utente. Se l’utente desidera opporsi a questa profilazione, non saremo in grado di fornire i Servizi e l’utente dovrà rinunciare ad utilizzare o accedere agli stessi;

le esigenze di amministrazione del servizio e dell’account, tra cui, ad esempio, se abbiamo bisogno di contattare l’utente per motivi relativi ai Servizi (ad esempio, se dobbiamo inviare un promemoria della password, comunicare aggiornamenti dei Servizi o modifiche ai nostri Termini di utilizzo, all’Informativa sui cookie o alla presente Informativa sulla privacy);

contattare l’utente per informarlo di eventuali premi vinti in uno dei nostri concorsi utilizzando i dati di contatto forniti al momento della partecipazione a un concorso e utilizzando il suo indirizzo per inviare detti premi.

Se l’utente accede ai Servizi tramite uno dei nostri Partner, noi e il Partner condivideremo alcune sue informazioni personali per consentire/autenticare l’accesso, consentendo a sua volta al Partner di rispettare i propri obblighi ai sensi del contratto stipulato con l’utente.

Interessi legittimi

Talvolta, l’utilizzo delle informazioni personali degli utenti risponde a finalità accessorie all’erogazione dei Servizi. In tali circostanze, riteniamo di avere un legittimo interesse a gestire le informazioni personali dell’utente e riteniamo che i vantaggi di tale conservazione e uso delle informazioni personali giustificheranno il potenziale impatto sull’utente e non ne pregiudicheranno indebitamente i diritti o le libertà. Tali circostanze includono le fattispecie seguenti:

individuare e prevenire attività fraudolente;

mantenere sicuri i nostri Servizi, prodotti e sistemi informatici;

assicurare un funzionamento il più possibile efficiente di processi, procedure e sistemi aziendali;

analizzare l’attività dell’utente durante l’uso dei Servizi, incluso il consumo e la riproduzione di contenuti video (cosa guarda, per quanto tempo e in quale momento) e le sue abitudini di visualizzazione generali, al fine di poter:

creare un profilo delle sue preferenze e utilizzarlo per fornirgli consigli e contenuti personalizzati; e

comprendere l’audience e aggiornare e migliorare i Servizi, compresi contenuti, funzionalità, programmazione, tecnologia e prodotti;

combinare le informazioni personali raccolte sull’utente per creare un profilo dei suoi interessi e delle sue preferenze in modo da potergli fornire marketing e pubblicità mirati; lo facciamo combinando le informazioni personali raccolte sull’utente per creare un profilo dei suoi interessi e delle sue preferenze. Per ulteriori informazioni su come ci avvaliamo di società pubblicitarie e tecnologiche terze, consultare la sezione Società pubblicitarie terze di seguito;

analizzare l’uso dei Servizi da parte dell’utente nei diversi dispositivi utilizzati (ad esempio, utilizziamo le informazioni raccolte sul suo uso dei Servizi sul telefono per personalizzare meglio i contenuti e gli annunci visualizzati quando usa i Servizi su un altro dispositivo, come un tablet o un laptop);

determinare l’efficacia delle nostre iniziative promozionali, commerciali e pubblicitarie;

utilizzare indirizzi IP e identificatori univoci di dispositivi per identificare la posizione geografica degli utenti e bloccare eventuali utenti non autorizzati;

soddisfare le richieste degli utenti (ad esempio, per consentire il trattamento delle informazioni di contatto in caso di richieste di assistenza al servizio clienti);

inviare agli utenti sondaggi per il feedback per poter migliorare i Servizi in base alle loro risposte;

consentire il salvataggio delle preferenze di comunicazione per gli utenti che abbiano annullato l’iscrizione alle e-mail di marketing o che non desiderino ricevere altre comunicazioni da parte nostra.

Se ci basiamo sui nostri legittimi interessi (o su quelli di un’altra persona) per l’uso delle informazioni personali dell’utente, effettuiamo un test comparativo per garantire che i nostri legittimi interessi (o quelli di un’altra persona) non vengano superati dagli interessi o dai diritti e dalle libertà fondamentali dell’utente, che necessitano della protezione delle informazioni personali. L’utente può chiederci informazioni su questo test comparativo attraverso i recapiti indicati nella sezione 13 di seguito.

Quando l’utente ci ha fornito il suo consenso

Se ci basiamo sul consenso dell’utente per utilizzare le sue informazioni personali in un modo particolare, ma in seguito l’utente cambia idea, questi può revocare il proprio consenso contattando il nostro Ufficio Privacy all’indirizzo DPO@discovery.com e provvederemo a interrompere questo utilizzo.

Nella sezione seguente “Marketing” spieghiamo il nostro utilizzo delle informazioni personali dell’utente per scopi di marketing e le circostanze in cui abbiamo bisogno del suo consenso per farlo.

Per motivi legali

Utilizzeremo le informazioni personali dell’utente per rispettare i nostri obblighi legali. Tali obblighi includono:

se l’utente ha un abbonamento a pagamento per l’utilizzo dei Servizi e vive nell’Unione europea (“UE”), siamo legalmente tenuti a consentire all’utente (che a sua volta è legalmente autorizzato) di guardare i Servizi quando visita un altro Paese nell’UE, a condizione che il suo Paese di residenza sia stato verificato da noi. Utilizziamo le informazioni personali (di solito, l’indirizzo IP dell’utente e/o le informazioni della sua carta di pagamento) per verificarne il Paese di residenza;

il nostro adempimento dei nostri obblighi legali; e

se richiesto da enti normativi o forze dell’ordine, condividere con loro le informazioni personali dell’utente.

Dati anonimi

Raccogliamo dati anonimizzati sui visitatori del nostro sito al fine di aggregare dati statistici o a fini di rendicontazione. Tuttavia, nessun singolo individuo può essere identificato dai dati anonimizzati che raccogliamo per tali finalità.

Società pubblicitarie terze

Vogliamo assicurarci che la nostra pubblicità e il nostro marketing siano rilevanti e interessanti per tutti gli utenti. Per raggiungere questo obiettivo, utilizziamo società di pubblicità e tecnologia terze per mostrare annunci e/o fornire dati aggregati che aiutino a mostrare annunci quando l’utente visita o utilizza i nostri Servizi. Ciò può includere società tecnologiche terze che raccolgono dati sull’utente al fine di creare un profilo delle sue preferenze in base alle sue attività quando visita o utilizza i nostri Servizi. Possiamo ricorrere a queste società anche per raccogliere automaticamente dati dall’utente quando utilizza i nostri Servizi, per aiutarci a identificare gli annunci che vengono distribuiti e vedere cosa fa l’utente dopo averli visti. Inoltre, condividiamo i dati con fornitori di strumenti di analisi web, come Adobe, che utilizziamo per analizzare l’uso dei Servizi da parte dell’utente.

Queste società pubblicitarie terze raccolgono, conservano e utilizzano dati integrando cookie e altri software di tracciamento sui nostri Servizi. Per ulteriori informazioni, consultare la nostra Politica sui cookie. In alcuni casi, queste terze parti utilizzeranno anche i dati che raccolgono per i loro scopi, ad esempio possono aggregare i dati dell’utente con altri dati in loro possesso e usarli per caratterizzare i servizi pubblicitari forniti ad altri clienti e collaborare con altre società pubblicitarie e condividere le informazioni personali dell’utente con tali società come parte del processo.

Per ulteriori informazioni sulle società pubblicitarie terze che raccolgono, utilizzano e conservano dati sull’utente e sull’uso di cookie e altre tecnologie di tracciamento sui nostri Servizi, consultare la nostra Politica sui cookie. Consultando la nostra Politica sui cookie l’utente può inoltre scoprire come esercitare il controllo sulla raccolta e sull’uso dei suoi dati. Se l’utente sceglie di limitare o impedire il tracciamento per gli scopi indicati, la pubblicità che vede quando visita o utilizza i nostri Servizi non sarà più adattata alle sue preferenze.

Potremmo anche condividere i dati dell’utente con social media o altre piattaforme simili, in modo che l’utente e altre persone possano vedere contenuti rilevanti su tale piattaforma. Ad esempio, possiamo utilizzare il servizio Custom Audiences di Facebook e condividere con Facebook l’indirizzo e-mail dell’utente in un formato protetto, in modo da consentirci di: includere l’utente in un pubblico personalizzato a cui verranno offerti contenuti pubblicitari pertinenti su Facebook; o creare un pubblico di altri utenti Facebook sulla base delle informazioni del profilo Facebook dell’utente.

5. Come condividiamo i dati personali dell’utente e con chi li condividiamo

Divulghiamo dati personali nelle seguenti circostanze:

Fornitori di servizi terzi: Quando condividiamo informazioni con società di servizi di terze parti per facilitare o fornire determinati servizi per nostro conto. Tali terzi includeranno:

provider di infrastruttura IT che facilitano la nostra fornitura dei Servizi all’utente;

terzi che forniscono assistenza clienti di primo livello per nostro conto, come Zendesk, che ci assiste nella fornitura di servizi ai clienti;

provider di servizi di supporto IT;

prestatori di servizi di pagamento come Adyen o PayPal, che elaboreranno per noi i pagamenti dell’abbonamento da parte dell’utente; e

altri fornitori di servizi terzi, allo scopo di fornire o monitorare l’uso dei Servizi da parte dei clienti (come Adobe, Conviva e Google).

Tali società sono autorizzate a utilizzare i dati personali dell’utente solo se necessario per fornire tali servizi a noi e in conformità con le nostre istruzioni.

Società del Gruppo: Possiamo fornire i dati personali dell’utente alle nostre società consociate o affiliate allo scopo di trattate dati personali a nostro nome per fornire i Servizi all’utente. Tali parti sono tenute a trattare tali informazioni sulla base delle nostre istruzioni e ai sensi della presente informativa sulla privacy. Non hanno alcun diritto indipendente di condividere le informazioni.

Conformità a leggi e procedimenti legali: Quando rispondiamo ad ordini di tribunale o a procedimenti legali, o per accertare o esercitare nostri diritti legali o difenderci da rivendicazioni legali. Quando riteniamo a nostra esclusiva discrezione che sia necessario condividere informazioni al fine di indagare, prevenire o intraprendere azioni contro attività illecite, sospette frodi, situazioni che coinvolgono potenziali minacce alla sicurezza fisica di qualsiasi persona, violazioni dei nostri Termini di utilizzo, o come altrimenti richiesto dalla legge.

Fusione o acquisizione: Quando abbiamo bisogno di trasferire informazioni sull’utente se siamo acquisiti da un’altra azienda o nell’ambito di una fusione con un’altra azienda. Se siamo coinvolti in una fusione, acquisizione o vendita di tutte o parte delle nostre attività, l’utente sarà informato successivamente via email e/o tramite un avviso ben visibile sui nostri Servizi di qualsiasi modifica all’assetto proprietario o all’utilizzo dei suoi dati personali, nonché in merito a qualsiasi scelta di cui l’utente possa disporre rispetto ai suoi dati personali.

Piattaforme di social media: Offriamo funzionalità sui nostri Servizi che permettono all’utente di condividere contenuto con altri ovvero di pubblicare la propria opinione o il proprio apprezzamento del contenuto cliccando sui tasti di condivisione sui social come Raccomanda (Facebook, Google+), Twitta (Twitter) oppure Invia per e-mail. Le reti social che hanno fornito i tasti possono identificare l’utente attraverso gli stessi anche se non si utilizzano i tasti di condivisione sui social quando si utilizzano i nostri Servizi. Di fatto anche la sola attivazione sul dispositivo del proprio account presso un social network (sessione attiva) durante l’uso dei Servizi può consentire al network di monitorare l’uso dei nostri Servizi da parte dell’utente. Il nostro utilizzo di tali funzioni significa che condivideremo alcune informazioni personali con Facebook e Twitter e che loro condivideranno alcune informazioni personali con noi. Qualsiasi utilizzo successivo delle informazioni personali dell’utente da parte di Facebook o Twitter sarà regolato dalla loro informativa sulla privacy, che consigliamo all’utente di leggere con attenzione. Non possiamo essere responsabili di eventuali informazioni personali relative all’utente raccolte e conservate da tali terzi.

6. Trasferimenti internazionali

Se l’utente è situato nell’UE, in tal caso possiamo trasferire le informazioni personali che raccogliamo dall’utente a responsabili del trattamento dei dati terzi che sono situati in paesi al di fuori dello Spazio economico europeo (“SEE”) (inclusi gli Stati Uniti) o a società del nostro gruppo in relazione alle finalità sopraindicate. Si prega di osservare che i Paesi che si trovano al di fuori del SEE possono non offrire lo stesso livello di protezione dei dati del SEE, quantunque la nostra raccolta, conservazione e utilizzo delle informazioni personali dell’utente continuerà ad essere disciplinata dalla presente Informativa sulla privacy.

Al momento di trasferire dati personali al di fuori del SEE, noi:

includeremo le clausole contrattuali tipo sulla protezione dei dati approvate dal governo del Regno Unito e dalla Commissione europea (come applicabile) per il trasferimento di dati personali al di fuori del Regno Unito e del SEE nei nostri contratti con tali terze parti (si tratta delle clausole approvate ai sensi dell'articolo 46.2 del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e la loro versione vigente nel Regno Unito); o

ci assicureremo che il Paese in cui i dati personali dell’utente saranno trattati sia stato ritenuto adeguato dal governo del Regno Unito o dalla Commissione europea ai sensi dell’articolo 45 del GDPR (e dalla sua versione vigente nel Regno Unito).

(se appropriato, quando trasferiamo informazioni personali dell’utente a un destinatario negli Stati Uniti), ci assicureremo che i destinatari aderiscano al Privacy Shield che richiede loro di fornire una protezione simile a qualsiasi informazione personale condivisa tra Europa e gli Stati Uniti.

Ulteriori informazioni sulle norme relative ai trasferimenti di dati al di fuori del SEE, compresi i meccanismi su cui facciamo affidamento, sono disponibili sul sito web della Commissione europea qui (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_it).

7. Cookie e tecnologie simili

Tecnologie quali cookie, beacon, tag e script vengono utilizzati da noi e dai nostri partner, affiliati o fornitori di servizi. Queste tecnologie sono utilizzate per analizzare le tendenze, amministrare i Servizi, monitorare i movimenti degli utenti all’interno dei Servizi e raccogliere informazioni demografiche sulla nostra base utenti nel suo complesso. Possiamo ricevere rapporti basati sull’uso di queste tecnologie da tali aziende su base individuale nonché su base aggregata.

Utilizziamo cookie, ad esempio, per ricordare le impostazioni degli utenti (ad es., le preferenze linguistiche) e per l’autenticazione. Gli utenti possono controllare l’utilizzo dei cookie a livello di singolo browser. Se l’utente rifiuta i cookie, può ancora utilizzare i nostri Servizi, ma la possibilità di utilizzare alcune funzionalità o aree dei nostri Servizi può essere limitata. Stiamo lavorando su un nuovo strumento che darà all’utente un maggiore controllo sull’uso di queste tecnologie; una volta implementato questo strumento, ne daremo comunicazione.

Maggiori informazioni su come utilizziamo i cookie e su quali informazioni vengono raccolte utilizzando i cookie sono disponibili nella nostra Politica sui cookie.

8. Sicurezza

Sebbene adottiamo misure tecniche e organizzative appropriate per proteggere i dati personali che l’utente ci fornisce, nessuna trasmissione tramite Internet può essere garantita al 100%. Di conseguenza, si prega di notare che non possiamo garantire la sicurezza dei dati personali che l’utente ci trasferisce via Internet.

Siamo impegnati a proteggere i dati personali dell’utente utilizzando misure tecniche e operative appropriate, tra cui controlli dell’accesso che limitano e gestiscono le modalità di conservazione e gestione dei dati personali.

9. Conservazione dei dati

Conserveremo le informazioni (comprese le informazioni personali) per tutto il tempo necessario per utilizzarle per i motivi indicati nella presente Informativa sulla privacy. Elimineremo le informazioni relative agli abbonamenti a pagamento 5 anni dopo la loro cessazione, se l’utente non possiede un’autorizzazione diretta e valida per i nostri Servizi e non ha effettuato l’accesso al proprio account per 5 anni, salvo laddove abbiamo bisogno di conservare qualsiasi informazione personale per rispettare i nostri obblighi legali, risolvere controversie o far rispettare i nostri contratti.

In alcune circostanze possiamo rendere anonime le informazioni personali dell’utente (in modo che non possano più essere associate all’utente) per fini di ricerca e statistici, nel qual caso possiamo utilizzare tali informazioni a tempo indeterminato senza ulteriore avviso all’utente.

10. I diritti dell’utente

L’utente è titolare di determinati diritti in relazione ai propri dati personali.

L’utente ha il diritto di richiedere l’accesso a qualsiasi sua informazione personale in nostro possesso. L’utente può accedere alle proprie informazioni personali in qualsiasi momento facendo clic sul link “Accedi ai miei dati” nella sezione “Dati personali” dell’area “Account” del sito. Se l’utente desidera maggiori informazioni su come utilizziamo le sue informazioni personali e proteggiamo la sua privacy, deve fare clic sul link “Informazioni sui miei dati” reperibile anche nell’area “Account” del sito. In alternativa, è possibile contattare il nostro Responsabile della protezione dei dati e il team del servizio clienti utilizzando i recapiti indicati di seguito.

L’utente ha inoltre il diritto di richiederci di:

aggiornare qualsiasi suo dato personale inesatto o non aggiornato;

cancellare qualsiasi suo dato personale che conserviamo;

limitare il modo in cui trattiamo i suoi dati personali;

opporsi al trattamento dei suoi dati personali per finalità di marketing diretto;

fornire i suoi dati personali a un fornitore di servizi di terze parti;

ricevere una copia di qualsiasi suo dato personale che deteniamo; o

prendere in considerazione eventuali obiezioni valide che l’utente possa avere in relazione al nostro uso dei suoi dati personali.

Se l’utente risiede in Francia, ha il diritto di fornirci istruzioni sulla gestione (ad es. conservazione, cancellazione e divulgazione) delle sue informazioni personali dopo il decesso. È possibile modificare o revocare tali istruzioni in qualsiasi momento.

Esamineremo tutte le suddette richieste e forniremo la nostra risposta entro un periodo ragionevole (e in ogni caso entro qualsiasi termine prescritto dalla legge applicabile). Si prega di notare, tuttavia, che alcuni dati personali possono essere esentati da tali richieste in determinate circostanze.

Se si applica un’eccezione, ne informeremo l’utente al momento di rispondere alla sua richiesta. Ci riserviamo di richiedere all’utente di fornirci informazioni necessarie a confermare la sua identità prima di rispondere a qualsiasi sua richiesta.

Se cancelliamo le informazioni personali che deteniamo sull’utente, tale cancellazione può riguardare solo i Servizi e non qualsiasi altro servizio fornito da noi in altre giurisdizioni. È necessario effettuare richieste separate per ciascun account che l’utente potrebbe aver creato per accedere ai Servizi o a qualsiasi altro servizio da noi fornito.

Se si desidera ricevere ulteriori informazioni in relazione ai propri diritti oppure esercitare uno qualsiasi di essi, contattare il nostro Ufficio Privacy all’indirizzo DPO@discovery.com o contattare il nostro team del servizio clienti facendo clic sui link “Contattaci” o “Live chat” nell’area “Aiuto” del sito.

11. Marketing

Raccoglieremo e utilizzeremo le informazioni personali dell’utente per attività di marketing via e-mail.

Per gli abbonati a Eurosport Player, in precedenza (prima del 17 settembre 2019) abbiamo ottenuto il loro consenso per inviare loro materiali di marketing e continueremo a rispettare le loro preferenze nell’invio di comunicazioni a mezzo e-mail. Se l’utente è iscritto a Eurosport Player dal 17 settembre 2019, gli invieremo alcune comunicazioni di marketing (comprese le comunicazioni di marketing elettronico) se ciò rientra nei nostri legittimi interessi per scopi di marketing e sviluppo commerciale e fintanto che l’utente non eserciti il proprio diritto di rinuncia a ricevere tali comunicazioni. (Come spiegato di seguito, se l’utente non ha ancora rinunciato a ricevere queste comunicazioni da noi, può esercitare il proprio diritto di rinuncia in qualsiasi momento.)

Se l’utente crea un account Eurosport o acquista un Pass Eurosport su Eurosport, otteniamo il suo previo consenso per inviare materiale di marketing.

Otterremo sempre il consenso dell’utente per le comunicazioni di marketing diretto laddove siamo tenuti a farlo in base alla legge locale. Otterremo inoltre il consenso dell’utente qualora intendiamo divulgare le sue informazioni personali a terzi per tali comunicazioni di marketing diretto.

Se l’utente desidera interrompere la ricezione delle comunicazioni di marketing in qualsiasi momento, può cliccare sul link di annullamento dell’iscrizione che troverà in qualsiasi e-mail di marketing da parte nostra, oppure modificare le proprie “Preferenze di comunicazione” nella sezione “Profilo” dell’area “Account” del sito o contattarci via e-mail all’indirizzo DPO@discovery.com . In alternativa, può contattare il nostro team del servizio clienti facendo clic sui link “Contattaci” o “Live Chat” nell’area “Aiuto” del sito. Si prega di notare che l’annullamento dell’iscrizione per le e-mail di marketing non influirà sulla liceità di qualsiasi e-mail di marketing inviata prima di allora.

12. Siti di terzi

I Servizi contengono link e pagine di altri siti web gestiti da terzi. Si prega di osservare che la presente informativa sulla privacy si applica solo ai dati personali che raccogliamo attraverso i Servizi e non possiamo essere responsabili per dati personali che terzi possono raccogliere, conservare e utilizzare attraverso il loro sito web. Si consiglia di leggere sempre con attenzione l’informativa sulla privacy di ogni sito Web che si visita.

13. Modifiche alla presente Informativa sulla privacy

La presente informativa sulla privacy è stata aggiornata l’ultima volta il 1° febbraio 2020.

Si prega di controllarla regolarmente per mantenersi informati degli aggiornamenti alla presente Informativa sulla privacy. Quando apportiamo modifiche significative alla presente Informativa sulla privacy e abbiamo l’indirizzo e-mail dell’utente, invieremo all’utente la notifica delle modifiche.

14. Reclami, domande e suggerimenti

Abbiamo un Responsabile della protezione dei dati che può rispondere a tutte le domande in relazione al nostro trattamento di dati personali. Il nostro Responsabile della protezione dei dati può essere contattato tramite e-mail DPO@discovery.com .

Nel SEE, l’utente può inoltre proporre reclamo al nostro organismo di vigilanza in materia di protezione dei dati (l’Information Commissioner’s Office nel Regno Unito) o agire in giudizio dinanzi ai tribunali locali se ritiene che i propri diritti siano stati violati.

L’utente ha diritto di proporre reclamo alle autorità locali responsabili della protezione dei dati nel SEE se ritiene che non abbiamo rispettato le leggi applicabili in materia di protezione dei dati. L’autorità locale differisce in base al Paese. Si prega di consultare l’Allegato per sapere qual è la propria autorità locale per la protezione dei dati.

Allegato

Elenco delle autorità responsabili della protezione dei dati (Paesi SEE)

L’utente ha diritto di proporre reclamo alle autorità locali responsabili della protezione dei dati nel SEE se ritiene che non abbiamo rispettato le leggi applicabili in materia di protezione dei dati.

L’autorità locale differisce in base al Paese. Si prega di vedere di seguito i dettagli delle autorità locali responsabili per la protezione dei dati nei Paesi SEE in cui operiamo.

Austria

Österreichische Datenschutzbehörde

Hohenstaufengasse 3

1010 Vienna

Tel. +43 1 531 15 202525

Fax +43 1 531 15 202690

e-mail: dsb@dsb.gv.at

Sito web: http://www.dsb.gv.at/

Belgio

Commission de la protection de la vie privée

Rue de la Presse 35

1000 Bruxelles

Tel. +32 2 274 48 00

Fax +32 2 274 48 10

e-mail: commission@privacycommission.be

Sito web: http://www.privacycommission.be/

Bulgaria

Commissione per la protezione dei dati personali

2, Prof. Tsvetan Lazarov blvd.

Sofia 1592

Tel. +359 2 915 3523

Fax +359 2 915 3525

e-mail: kzld@cpdp.bg

Sito web: http://www.cpdp.bg/

Croazia

Agenzia croata per la protezione dei dati

Martićeva 14

10000 Zagabria

Tel. +385 1 4609 000

Fax +385 1 4609 099

e-mail: azop@azop.hr o info@azop.hr

Sito web: http://www.azop.hr/

Cipro

Commissario per la protezione dei dati personali

1 Iasonos Street,

1082 Nicosia

P.O. Box 23378, CY-1682 Nicosia

Tel. +357 22 818 456

Fax +357 22 304 565

e-mail: commissioner@dataprotection.gov.cy

Sito web: http://www.dataprotection.gov.cy/

Repubblica Ceca

Ufficio per la protezione dei dati personali

Urad pro ochranu osobnich udaju

Pplk. Sochora 27

170 00 Praga 7

Tel. +420 234 665 111

Fax +420 234 665 444

e-mail: posta@uoou.cz

Sito web: http://www.uoou.cz/

Danimarca

Datatilsynet

Borgergade 28, 51300 Copenhagen K

Tel. +45 33 1932 00

Fax +45 33 19 32 18

e-mail: dt@datatilsynet.dk

Sito web: http://www.datatilsynet.dk/

Estonia

Ispettorato estone per la protezione dei dati (Andmekaitse Inspektsioon)

Väike-Ameerika 19

10129 Tallinn

Tel. +372 6274 135

Fax +372 6274 137

e-mail: info@aki.ee

Sito web: http://www.aki.ee/en

Finlandia

Ufficio del Difensore civico per la protezione dei dati

P.O. Box 315

FIN-00181 Helsinki

Tel. +358 10 3666 700

Fax +358 10 3666 735

e-mail: tietosuoja@om.fi

Sito web: http://www.tietosuoja.fi/en/

Francia

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés - CNIL

3 Place de Fontenoy - TSA 80715

75334 PARIS CEDEX 07

Tel. +33 1 53 73 22 22

Fax +33 1 53 73 22 00

Sito web: http://www.cnil.fr/

Germania

La competenza per i reclami è suddivisa tra le diverse autorità di controllo responsabili della protezione dei dati in Germania. Le autorità competenti possono essere identificate in conformità all’elenco fornito alla pagina: https://www.bfdi.bund.de/bfdi_wiki/index.php/Aufsichtsbeh%C3%B6rden_und_Landesdatenschutzbeauftragte

Grecia

Autorità greca per la protezione dei dati

Kifisias Av. 1-3, PC 11523

Ampelokipi Atene

Tel. +30 210 6475 600

Fax +30 210 6475 628

e-mail: contact@dpa.gr

Sito web: http://www.dpa.gr/

Ungheria

Commissario per la protezione dei dati dell’Ungheria

Szilágyi Erzsébet fasor 22/C

H-1125 Budapest

Tel. +36 1 3911 400

e-mail: peterfalvi.attila@naih.hu

Sito web: http://www.naih.hu/

|Islanda

Autorità islandese per la protezione dei dati

Rauðarárstígur 10, 105 Reykjavík, Iceland

Tel. +354-510-9600

e-mail: postur@personuvernd.is

Sito web: https://www.personuvernd.is/

Irlanda

Commissario per la protezione dei dati

Canal House

Station Road

Portarlington

Co. Laois

Tel. tariffa locale: 1890 25 22 31

Tel. +353 57 868 4800

Fax +353 57 868 4757

e-mail: info@dataprotection.ie

Sito web: http://www.dataprotection.ie/

Italia

Garante per la protezione dei dati personali

Piazza Venezia 11

00186 Roma

Tel. +39 06 69677 1

Fax +39 06 69677 785

e-mail: garante@garanteprivacy.it

Sito web: http://www.garanteprivacy.it/

Lettonia

Ispettorato di Stato per i dati

Direttore: Ms. Signe Plumina

Blaumana str. 11/13-15

1011 Riga

Tel. +371 6722 3131

Fax +371 6722 3556

e-mail: info@dvi.gov.lv

Sito web: http://www.dvi.gov.lv/

Liechtenstein

Datenschutzstelle

Kirchstrasse 8

Postfach 684

9490 Vaduz

Tel: +423 236 60 90

e-mail: info.dss@llv.li

Sito web: http://www.llv.li/#/1758/datenschutzstelle

Lituania

Ispettorato nazionale per la protezione dei dati

Žygimantembre str. 11-6a

011042 Vilnius

Tel. +370 5 279 14 45

Fax +370 5 261 94 94

e-mail: ada@ada.lt

Sito web: http://www.ada.lt/

Lussemburgo

Commission Nationale pour la Protection des Données

1, avenue du Rock’n’Roll

L-4361 Esch-sur-Alzette

Tel. +352 2610 60 1

Fax +352 2610 60 29

e-mail: info@cnpd.lu

Sito web: http://www.cnpd.lu/

Malta

Ufficio del Commissario per la protezione dei dati

Commissario per la protezione dei dati: Mr Joseph Ebejer

2, Airways House

High Street, Sliema SLM 1549

Tel. +356 2328 7100

Fax +356 2328 7198

e-mail: commissioner.dataprotection@gov.mt

Sito web: http://www.dataprotection.gov.mt/

Paesi Bassi

Autoriteit Persoonsgegevens

Prins Clauslaan 60

P.O. Box 93374

2509 AJ Den Haag/The Hague

Tel. +31 70 888 8500

Fax +31 70 888 8501

e-mail: info@autoriteitpersoonsgegevens.nl

Sito web: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl

Norvegia

Datatilsynet

Postboks 8177 Dep.

0034 Oslo

Tel: +47 22 39 69 00

e-mail: postkasse@datatilsynet.no

Sito web: https://www.datatilsynet.no/English/

Polonia

L’ufficio del Presidente per la protezione dei dati personali - PUODO

ul. Stawki 2

00-193 Varsavia

Tel. +48 22 53 10 300; 606-950-000

Fax +48 22 53 10 301

e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl;

Sito web: http://www.uodo.gov.pl/

Portogallo

Comissão Nacional de Protecção de Dados - CNPD

R. de São. Bento, 148-3°

1200-821 Lisbona

Tel. +351 21 392 84 00

Fax +351 21 397 68 32

e-mail: geral@cnpd.pt

Sito web: http://www.cnpd.pt/

Romania

L’Autorità di controllo nazionale per la protezione dei dati personali

Presidente: Mrs. Ancuţa Gianina Opre

B-dul Magheru 28-30

Settore 1, Bucarest

Tel. +40 21 252 5599

Fax +40 21 252 5757

e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Sito web: http://www.dataprotection.ro/

Slovacchia

Ufficio per la protezione dei dati personali della Repubblica slovacca

Hraničná 12

820 07 Bratislava 27

Tel.: +421 2 32 31 32 14

Fax: +421 2 32 31 32 34

e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Sito web: http://www.dataprotection.gov.sk/

Slovenia

Commissario per le informazioni

Sig.ra Mojca Prerelesnik

Zaloška 59

1000 Lubiana

Tel. +386 1 230 9730

Fax +386 1 230 9778

e-mail: gp.ip@ip-rs.si

Sito web: https://www.ip-rs.si/

Spagna

Agencia de Protección de Datos

C/Jorge Juan, 6

Madrid 28001

Tel. +34 91 266 35 17

Contattare via e-mail: internacional@agpd.es. Veder anche: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/

Sito web: https://www.agpd.es/

Svezia

Datainspektionen

Drottninggatan 29

5th Floor

Box 8114

104 20 Stoccolma

Tel. +46 8 657 6100

Fax +46 8 652 8652

e-mail: datainspektionen@datainspektionen.se

Sito web: http://www.datainspektionen.se/

Regno Unito

L’Ufficio del Commissario per l’Informazione

Water Lane, Wycliffe House

Wilmslow - Cheshire SK9 5AF

Tel. +44 1625 545 745

e-mail: international.team@ico.org.uk

Sito web: https://ico.org.uk