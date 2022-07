Carlos Sainz senior è stato dimesso dopo una serie di controlli ed esami in ospedale a causa di un incidente pauroso sofferto durante l'Island X Prix in Sardegna, nella gara per i SUV elettrici. Il pilota spagnolo, 60enne, è stato tamponato da Johan Kristofferson: la sua vettura si è ribaltata ed è rotolata più volte sul terreno. Per fortuna, Sainz non ha riportato conseguenze gravi. È sempre rimasto cosciente ed è uscito con le sue gambe dall'abitacolo distrutto, prima di essere soccorso dal personale medico.

Il VIDEO dell'incidente di Carlos Sainz senior

Extreme E, incidente tremendo per Carlos Sainz senior, ma è illeso

La rabbia per la penalità troppo lieve

Gli accertamenti effettuati in ospedale hanno evidenziato una serie di contusioni, ma nessun problema serio. Il papà del ferrarista Carlos junior è stato dimesso in serata, ma ha comunque voluto inviare tramite i social un messaggio di disappunto nei confronti della giuria di gara, colpevole di aver punito Kristofferson con una penalità troppo lieve (soltanto 30 secondi).

"Grazie a tutti per i messaggi di supporto. Fortunatamente gli esami cui sono stato sottoposto sono risultati buoni. Mi hanno dimesso dall'ospedale anche se sono ancora molto dolorante. Sono molto dispiaciuto per quello che è accaduto in gara, ma soprattuttto perché chi ha causato questo grave incidente è stato punito soltanto con 30" di penalità. È l'episodio più grave che abbia mai visto in oltre quarant'anni di carriera nel motorsport, senza che venga punito in maniera esemplare".

