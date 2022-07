Benvenuti all’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi per il quinto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup, la Race IT, nella gloriosa Regione Lazio.

Venerdì è stata la giornata delle prove e tutti i piloti sono scesi in pista, mentre alcuni di loro hanno avuto la fortuna di partecipare alla conferenza stampa. Ecco le loro parole.

Ad

L’importantissimo sorteggio che ha deciso chi farà parte della Pool FAST e della Pool FURIOUS questo fine settimana ha assicurato un sacco di emozionanti testa a testa per sabato e domenica.

FIA ETCR FIA ETCR, ritorno sul luogo del delitto 44 MINUTI FA

Credit Foto FIA ETCR

La conferenza stampa ha visto la presenza di Maxime Martin, Adrien Tambay e Jean-Karl Vernay nella prima parte e da Jordi Gené, Giovanni Venturini e Nicky Catsburg nella seconda.

Ecco i commenti di tutti i piloti dopo il primo giorno romano.

CUPRA EKS

Mattias Ekström

Credit Foto FIA ETCR

“Una giornata molto buona e fin dal primo momento ho avuto un ottimo feeling con l’auto, ho fatto dei buoni tempi sul giro, senza errori, e per domani cercherò di fare il giro perfetto”.

Jordi Gené

Credit Foto FIA ETCR

“Passo tranquillo oggi; la macchina va abbastanza bene. E’ un po’ complicato per quanto riguarda le temperature degli pneumatici, ma credo che sia così per tutti. Saremo molto vicini, ma sono contento di avere il passo giusto fin dall’inizio, quindi non mi sembra male per il weekend”.

Adrien Tambay

Credit Foto FIA ETCR

“Abbiamo iniziato il weekend nel modo giusto, con la prima piazza nelle prove libere. C’è ancora un po’ di lavoro da fare per ottenere il miglior feeling e tutto ciò che serve per le qualifiche di domani, che saranno una grande sfida. Le temperature sono molto calde e anche le gomme, quindi dovremo fare le cose per bene, ma non vedo l’ora”.

Tom Blomqvist

Credit Foto FIA ETCR

“Qui fa un caldo infernale, è pazzesco! Le prime impressioni dopo le prove sono di una gara combattuta come al solito. Gli ultimi eventi sono stati molto serrati tra alcuni dei migliori, quindi ci sarà da lottare. È bello iniziare il weekend in modo positivo. Sarà un fine settimana molto combattuto, quindi dobbiamo tenere la testa bassa, continuare a spingere e massimizzare le prestazioni”.

Romeo Ferraris

Bruno Spengler

Credit Foto FIA ETCR

“Abbiamo fatto un buon lavoro in condizioni difficili, visto che fa molto caldo, con una temperatura della pista di 50 gradi, che è diversa da quella dell’evento precedente. Sono felice di essere in casa di Romeo Ferraris. Penso che sia stata una giornata molto produttiva e ora ci concentriamo al massimo sulle qualifiche di domani”.

Maxime Martin

Credit Foto FIA ETCR

“È bello girare nelle prove libere. La macchina è a posto, siamo in gioco e dobbiamo concentrarci sulle qualifiche di domani”.

Luca Filippi

Credit Foto FIA ETCR

“Vallelunga è la nostra gara di casa, dove tutto è iniziato con l’ETCR, quindi è bello tornarci e non vedo l’ora che arrivi domani. Sarà molto dura e impegnativa, siamo tutti sullo stesso livello, ma continueremo a spingere”.

Giovanni Venturini

Credit Foto FIA ETCR

“Nelle FP1 abbiamo lavorato molto e finalmente nelle FP2 abbiamo trovato una buona macchina con un buon bilanciamento, quindi sono ottimista per le qualifiche e le gare. Abbiamo avuto qualche problema con la potenza, ma non c’è stato alcun guasto e quindi non vedo l’ora che arrivi domani”.

Hyundai Motorsport N

Mikel Azcona

Credit Foto FIA ETCR

“È stata una buona sessione di prove, ho avuto un buon feeling e ho sentito che avevamo una buona configurazione della vettura. Mi sono sentito molto a mio agio e in grado di spingere al massimo, considerando che stavamo montando pneumatici usati. Il bilanciamento è migliorato giro dopo giro, quindi alla fine sono soddisfatto. Mi sento fiducioso per le qualifiche di domani, visto che oggi abbiamo fatto passi molto positivi. Sarà dura perché ci saranno temperature elevate, ma anche in queste condizioni credo che andremo molto meglio che a Zolder”.

Jean-Karl Vernay

Credit Foto FIA ETCR

“Non è stata una brutta sessione, ma sembra che ci manchi un po’ di ritmo, quindi abbiamo del lavoro da fare. Vediamo cosa riusciamo a fare rispetto agli altri. Questo sarà l’obiettivo di questa sera per essere pronti per domani”.

Norbert Michelisz

Credit Foto FIA ETCR

“Le prove libere sono state difficili a causa delle temperature, ma è andata bene. Questo è un circuito su cui abbiamo svolto alcuni test invernali, quindi eravamo più o meno preparati, non per le temperature ma per il circuito. La macchina andava bene, ci sono ancora piccole cose da migliorare per domani, ma sono abbastanza fiducioso di poter fare una qualifica migliore dell’ultima volta. Abbiamo ancora le idee chiare su cosa cambiare per domani, non solo sulla macchina, ma anche su me stesso in termini di guida”.

Nicky Catsburg

Credit Foto FIA ETCR

“È andata bene, onestamente la prima parte non è stata il massimo. Ho avuto un paio di momenti di difficoltà e ho commesso alcuni errori, per cui siamo arrivati ultimi. Per fortuna la seconda è andata leggermente meglio, ma dobbiamo ancora trovare il ritmo. Ho girato però poco, credo per danni alle gomme. Mi sembra che il ritmo degli altri sia un po’ fuori dalla nostra portata, quindi vediamo cosa ci riserverà la giornata di domani”.

FIA ETCR Cupra a Vallelunga per aumentare il vantaggio IERI A 14:14