Il Consiglio Mondiale FIA, riunitosi oggi a Parigi, ha preso atto delle restrizioni e della quarantena obbligatoria per chi si reca in Asia, scegliendo di non far disputare gli eventi di WTCR – FIA World Touring Car Cup e FIA ETCR – eTouring Car World Cup previsti per quest’anno.

Assieme al promoter Discovery Sports Events, la FIA sta lavorando per cercare delle sostituzioni e il nuovo calendario verrà reso noto a tempo debito.

Ad

FIA ETCR Martin punta alla vittoria in casa a Zolder 19 ORE FA

FIA ETCR Il FIA ETCR sostiene Racing Pride a Zolder IERI A 06:34