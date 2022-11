Mikel Azcona ha avuto motivo di festeggiare durante lo scorso fine settimana, dopo aver conquistato il titolo nel WTCR – FIA World Touring Car Cup nella gara conclusiva della stagione, la WTCR Race of Saudi Arabia.

Il pilota della Hyundai Motorsport N nel FIA ETCR eTouring Car World Cup era in azione insieme agli altri colleghi Norbert Michelisz e Nicky Catsburg, mentre le gare internazionali di auto turismo facevano la loro prima uscita in Arabia Saudita.

In vista dell’evento, Azcona aveva un vantaggio significativo ma non insormontabile nella classifica, ma nelle qualifiche la sua corona è stata confermata dopo che il suo tempo – il terzo più veloce – gli ha dato punti per un vantaggio ormai inattaccabile.

“È una sensazione fantastica, è qualcosa a cui non posso credere. Ho lavorato tutta la vita per questo”, ha detto il nuovo Re del WTCR.

Gli ultimi quattro anni qui nel WTCR sono stati molto duri. Fondamentalmente, questo è il lavoro della mia vita, a partire dalla mia famiglia, dai miei genitori. Mamma e papà, grazie per tutto quello che mi avete dato, per l’opportunità di giocare in questo sport”.

“Questa stagione è stata perfetta. Fin dal primo momento in cui sono entrato in squadra ho avuto un’ottima accoglienza, fin dal primo giorno con Norbi [Michelisz], con tutti i membri della squadra e i miei meccanici. Se sei vicino alle persone buone, le cose vengono bene. Devo ringraziare tutti i membri della squadra per il loro lavoro, non solo nei weekend di gara, ma anche dal lunedì al lunedì. Vincere il titolo è incredibile, grazie a tutti per l’opportunità”.

Azcona ha concluso al sesto posto in gara 1 e ha conquistato l’ultimo podio dell’anno con la terza posizione in gara 2.

Per Michelisz, il secondo posto in qualifica – appena davanti al nuovo Campione – si è tradotto in un secondo nella prima gara del weekend e in un 4° nella seconda uscita. È stato un fine settimana più difficile per Catsburg. Dopo essersi qualificato 7°, l’olandese ha concluso allo stesso posto in Gara 1 e poi si è ritirato in Gara 2.

