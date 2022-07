Mikel Azcona è stato incoronato King of the Weekend dopo uno straordinario quinto round della FIA ETCR eTouring Car World Cup, la Race IT dell’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, con temperature roventi che hanno messo a dura prova tutti i concorrenti nella gloriosa Regione Lazio.

Azcona ha conquistato il suo primo King of the Weekend, così come la Hyundai Motorsport N, superando Romeo Ferraris in classifica dopo un fine settimana che prometteva molto bene per la squadra locale, ma che alla fine è stato molto diverso da quello previsto.

Lo spagnolo ha ottenuto 100 punti nel fine settimana, ma è stato messo sotto pressione nella Pool FAST DHL Super Final dal pilota di Romeo Ferraris Bruno Spengler, che lo ha pressato duramente lungo la curva 1. Azcona ha prevalso in quel giro e Spengler è poi finito in testacoda in modo spettacolare, concludendo la sua giornata con una visita all’ospedale locale per controlli precauzionali. Coi danni riportati, la Giulia ETCR è stata di fatto esclusa da ulteriori azioni per il fine settimana, il che significa che la corsa a punti finora perfetta di Maxime Martin nella Pool FURIOUS non ha potuto continuare nella DHL Super Final e la squadra ha scelto di non far correre nemmeno Giovanni Venturini.

Lo schieramento ridotto ha comportato un’ultima finale di giornata molto scarna, con Nicky Catsburg che ha cercato di continuare l’ottimo percorso di Hyundai Motorsport fino a quando ad una manciata di curve dalla fine una gomma si è delaminata, regalando la vittoria a Mattias Ekström.

La Cupra EKS continua a guidare la classifica Costruttori con 876 punti contro i 629 di Hyundai Motorsport N, mentre Adrien Tambay guida quella piloti con 435 punti, davanti a Ekström con 421 e Azcona con 368.

Mikel Azcona, Hyundai Motorsport N

“È una sensazione incredibile. Volevo raggiungere questo risultato con Hyundai Motorsport da molto tempo in questa stagione e ci siamo riusciti qui a Vallelunga, dove ho conquistato la mia prima corona di King of the Weekend. È un momento positivo, abbiamo fatto un buon miglioramento come squadra e abbiamo sfruttato al massimo la vettura. Credo che nei prossimi appuntamenti avremo molte opportunità per lottare ancora per questo risultato. Ringrazio la mia squadra per aver lavorato così duramente ogni singolo giorno: è stato un fine settimana straordinario”.

Punteggi Race IT

Mikel Azcona 100

Mattias Ekström 79

Tom Blomqvist 72

Adrien Tambay 72

Maxime Martin 60

Nicky Catsburg 56

Jean-Karl Vernay 48

Norbert Michelisz 46

Bruno Spengler 44

Luca Filippi 43

Classifica piloti dopo 5 gare

1. Adrien Tambay 435

2. Mattias Ekström 421

3. Mikel Azcona 368

4. Maxime Martin 360

5. Tom Blomqvist 334

6. Bruno Spengler 267

7. Jean-Karl Vernay 219

8. Norbert Michelisz 216

9. Jordi Gené 200

10. Giovanni Venturini 170

Classifica costruttori dopo 5 gare

CUPRA EKS 876

Hyundai Motorsport N 629

Romeo Ferraris 627

Tutto sulla Race IT

Il prossimo evento del FIA ETCR eTouring Car World Cup verrà comunicato al più presto

