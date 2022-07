Mikel Azcona e Norbert Michelisz hanno conquistato la vittorie nei quarti di finale della Pool FAST nel caldo di Vallelunga, mentre un trio di rivali ha avuto problemi di pneumatici.

Il primo quarto di finale della Pool FAST ha visto una battaglia a tre corretta alla curva 1, con Azcona che ha preceduto Bruno Spengler (Romeo Ferraris) e Adrien Tambay (CUPRA EKS). Spengler si è difeso bene e ha preso il comando per un attimo, prima che il pilota di Hyundai Motorsport N si infilasse all’interno tra le curve 4 e 5 del primo giro, prendendo un vantaggio che non avrebbe più perso.

Spengler ha presto messo alle strette Tambay e per il resto del primo giro ha passato più tempo a guardare gli specchietti. Al terzo giro i distacchi sono aumentati, ma tutti giocavano una partita tattica, risparmiando Power Up per gli ultimi. Alla fine del quarto, Tambay ha raggiunto di nuovo Spengler, ma il pneumatico posteriore sinistro della Cupra è andato KO.

Con Tambay arrancante fino al traguardo, Spengler ha potuto dare il massimo nell’ultimo giro per cercare di raggiungere Azcona, ma alla fine non è servito a nulla perché lo spagnolo ha conquistato la vittoria.

Mikel Azcona Hyundai Motorsport N

“Una giornata molto positiva in entrambe le serie! È bello essere stato il più veloce in qualifica con un feeling perfetto con la vettura e poi vincere il quarto di finale contro Bruno e Adrian, che sono ragazzi fortissimi. Ho perso la posizione con Bruno alla prima curva, dove lui è stato molto furbo a usare il Power Up e a stare all’esterno, al limite, ma siamo stati tutti molto corretti e non c’è stato alcun contatto. Dopo di che ho capito che dovevo sorpassare il prima possibile. Ho spinto molto alla curva quattro e ce l’ho fatta; eravamo vicinissimi quando ha preso l’esterno in uscita dalla curva cinque, ma è stato ancora una volta corretto. Mi sono davvero divertito a lottare contro di lui. La macchina era fantastica, molto costante e con un ritmo impressionante dall’inizio alla fine. Sono pronto per la semifinale e la DHL Super Final di domani”.

Bruno Spengler Romeo Ferraris

“Alla fine il risultato è stato buono. Partito 3°, finito 2°, ero 1° dopo la prima curva, poi ho frenato un po’ troppo tardi alla quarta e ho perso la posizione, ma non sono riuscito a superare Mikel. È stata una lotta piuttosto serrata e leale e ho avuto una buona macchina per tutta la gara, quindi sono contento dei punti presi e siamo nella prima semifinale; cercheremo di fare ancora più punti domani. Ringraziamo Romeo Ferraris e cerchiamo di ottenere punti per la squadra sul circuito di casa”.

Adrien Tambay CUPRA EKS

RISULTATI QUARTI DI FINALE 1

Anche nel secondo quarto di finale della Pool FAST si è assistito a un’altra lotta serrata a tre alla curva 1 e a un risultato simile, con Norbert Michelisz che ha preceduto Luca Filippi e Jordi Gené.

Gené ha tallonato Filippi, mentre Michelisz non ha avuto problemi con la Hyundai nei primi giri. Come Tambay in precedenza, il pneumatico posteriore sinistro della Cupra ha ceduto sul rettilineo dopo la chicane, lasciando lo spagnolo ad arrancare.

Filippi poteva ora dare la caccia alla Hyundai che lo precedeva, ma a metà dell’ultimo giro anche una delle sue gomme ha ceduto e quindi Michelisz lo ha battuto comodamente.

Norbert Michelisz Hyundai Motorsport N

“È stata una giornata difficile, ma alla fine siamo riusciti a raggiungere l’obiettivo. Avevo l’interno e quindi partendo da lì è sempre un po’ più facile mantenere la posizione, anche se subito dopo la partenza eravamo tutti vicinissimi! È andato tutto bene, la macchina ha funzionato molto bene, quindi sono contento e non vedo l’ora che arrivi domani. Con questo format, a volte è possibile ottenere di più con la 4a piazza in qualifica, ma bisogna comunque vincere la gara, il che non è mai facile, ma oggi tutto ha funzionato per noi. Non poteva andare meglio di così”.

Luca Filippi Romeo Ferraris

Jordi Gené CUPRA EKS

“Weekend molto difficile. In gara avevamo un buon ritmo. Negli ultimi due giri stavo mettendo a punto un po’ di potenza per attaccare, ma purtroppo abbiamo forato e ora stiamo analizzando il motivo, perché due macchine sulla stessa distanza di gara che forano due volte sono qualcosa di cui preoccuparsi. Stavo lontano dai cordoli e usando meno camber. Abbiamo fatto il nostro lavoro per evitarlo eppure è successo. Quindi sono un po’ preoccupato per domani. Anche se so che abbiamo un’ottima squadra, che sa analizzare tutto e sono sicuro che troverà la soluzione. Quindi domani saremo in grado di lottare di nuovo”.

RISULTATI QUARTI DI FINALE 2

GRIGLIA SEMIFINALI

PUNTEGGI

