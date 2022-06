Le Semifinali della Pool FAST a Budapest hanno visto trionfare Mikel Azcona e Giovanni Venturini con un’ottima strategia.

Il pilota della Hyundai Motorsport N si è imposto nella prima superando al via Mattias Ekström (Cupra EKS) e lottando strenuamente con lui sfruttando bene il Power Up, con Maxime Martin (Romeo Ferraris) bravissimo a stare attaccato allo svedese e a passarlo all’ultimo giro salendo secondo.

Credit Foto FIA ETCR

Nella Semifinale 2, anche Venturini ha usato il Power Up per balzare al comando al via e il pilota della Romeo Ferraris non ha più mollato il primato.

Kevin Ceccon (Hyundai Motorsport N) era secondo, ma all’ultima curva ha dovuto cedere la piazza alla Cupra di Jordi Gené.

Il FIA ETCR tornerà in pista per le Semifinali della Pool FURIOUS alle ore 10;19, stabilendo le griglie delle DHL Super Finals dell’Hungaroring.

Pool FAST – Semifinale 1

Azcona

Martin

Ekström

Pool FAST – Semifinale 2

Venturini

Gené

Ceccon

DHL Super Final – Griglia POOL FAST

Azcona

Martin

Ekström

Venturini

Gené

Ceccon

RISULTATI

https://www.its-results.com/etcr/2022/d689df0e-3ec1-4d91-923a-4b63b4ef3eae

