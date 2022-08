Passato quest’anno dalla Cupra alla Hyundai Motorsport per il FIA ETCR eTouring Car World Cup, Mikel Azcona si trova in una posizione privilegiata per dare il suo parere sulla stagione 2022.

Lo spagnolo ha fatto la storia a Vallelunga nel 2021 vincendo l’evento inaugurale del PURE ETCR ed è stato il primo King of the Weekend dell’ETCR per due volte, finendo al terzo posto nella classifica generale lo scorso anno.

Ad

Attualmente è terzo nella classifica di quest’anno a un round dalla fine e con la possibilità matematica di conquistare il titolo piloti.

FIA ETCR Tambay: “Emozionante lottare per il titolo nella prima stagione del FIA ETCR” 18/08/2022 ALLE 17:08

Credit Foto FIA ETCR

Come giudichi la stagione 2022 fino ad oggi?

“È stata una stagione in crescendo, con weekend difficili per arrivare al successo di Vallelunga. Credo di essermi adattato molto bene in questa stagione a una nuova auto, a un nuovo team e a un nuovo costruttore. All’inizio non è stato un cambiamento facile e credo che abbiamo sofferto nei primi eventi cercando di migliorare la macchina in poco tempo, ma devo dire che dopo le ultime gare, tutti noi – il team, i miei compagni di squadra – stiamo facendo un ottimo lavoro e siamo pronti per altri successi. I progressi e i miglioramenti di quest’anno ci hanno aiutato a ottenere la nostra prima corona di King of the Weekend alla Race IT”.

Credit Foto FIA ETCR

Quali sono stati i momenti salienti?

“Per me Vallelunga. Abbiamo vinto tutte le sessioni, dalle prove libere alla Super Final, e siamo stati i più veloci del weekend, cosa che con le alte temperature non è stata facile! Alcune vetture stavano soffrendo con le gomme, ma noi siamo stati gli unici a sopravvivere e a fare un set-up adeguato sulla macchina rimanendo velocissimi. È stato un momento molto positivo, soprattutto perché l’anno scorso, in occasione del primo evento del PURE ETCR, sono stato il re del weekend anche lì. Ripetersi quest’anno con un altro costruttore e un’altra vettura è stato qualcosa di molto speciale”.

Credit Foto FIA ETCR

Qual è stato il momento più impegnativo?

“Zolder. Ho sofferto molto ed è stata molto dura per me personalmente dopo essere stato veloce nelle prove libere e aver saltato le qualifiche il giorno dopo, ma entrambi i miei tentativi sono stati cancellati dopo aver frenato eccessivamente e aver mancato la chicane. Per me è stato difficile analizzarlo perché il giorno prima avevamo un ritmo buono e poi all’improvviso mi sono ritrovato ultimo. È vero che poi abbiamo recuperato molto nei quarti e nelle semifinali. Anche la lotta con Mattias è stata impegnativa: mi ha spinto al limite e anche la lotta con gli altri piloti non è stata facile”.

Credit Foto FIA ETCR

Come vedi il FIA ETCR rispetto al suo predecessore PURE ETCR?

“Sicuramente il fatto che la FIA ci sostenga come serie è fantastico. Sta crescendo in popolarità ed è diventata una competizione davvero professionale. In termini di sicurezza, si stanno prendendo cura di noi, soprattutto perché è la prima volta che molti di noi gareggiano con questa nuova tecnologia e con i diversi incidenti in cui potremmo imbatterci come piloti di auto elettriche. Abbiamo fatto un sacco di corsi di formazione sull’estricazione sicura e, come pilota, questo rende la vita più facile e più tranquilla”.

Conosciamo Mikel Azcona

Quanto è diverso gareggiare contro i vari avversari? Nella serie c’è un grande mix di giovani ed esperti…

“È molto difficile; il livello dei piloti è molto alto quest’anno. Bruno Spengler, Maxime Martin, Adrien Tambay, Tom Blomqvist, tutti questi piloti provengono da categorie GT3, DTM e WEC di altissimo livello. Come pilota, questo rende il FIA ETCR ancora più competitivo – e divertente – ma vincere è ancora più difficile quest’anno. Nel PURE ETCR c’erano alcuni piloti sempre in competizione per i primi posti, ma in questa stagione siamo molto più vicini, quindi non è facile quando si lotta contro piloti di livello mondiale! Il modo in cui difendono la loro posizione o ti attaccano, sono bravi. Ti mettono in difficoltà. A volte si impara molto da questi piloti – a volte si perde, a volte si vince – ma per memè molto positivo avere queste condizioni perché si migliora ogni giorno. Quando si fanno gare difficili e si vince, è una bella sensazione e tu e la squadra vi godete il momento. Non si vuole mai perdere e quando succede, ma quando succede, miglioro e imparo molto. Questo è un aspetto davvero positivo di quest’anno. Sto davvero crescendo come pilota”.

Azcona vs Spengler

Azcona vs Spengler…. ancora

Qual è il tuo approccio al finale di stagione?

“Essendo l’ultima gara dell’anno, voglio assicurarmi di arrivare terzo. Se siamo realisti, il secondo posto è un po’ fuori dalla nostra portata e dovremmo correre molti rischi per conquistare quella posizione, con il rischio di perderla. Il mio obiettivo è portare a casa il terzo posto e lo difenderò strenuamente. Abbiamo visto che Maxime è stato molto competitivo negli ultimi fine settimana e sarà l’uomo che dovremo battere, perdendo il meno possibile”.

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Great feeling for Tambay fighting for title in first FIA ETCR season 18/08/2022 ALLE 11:58