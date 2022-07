Mikel Azcona ha dato il via al quinto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup vincendo entrambe le sessioni di qualifica della Pool FAST a Vallelunga per la Race IT di questo fine settimana.

Il pilota della Hyundai Motorsport N è stato visibilmente al limite in entrambe le sessioni ed è stato l’unico a far segnare un tempo sotto l’1’20” con un giro di 1’19″885, oltre due decimi più veloce dell’attuale leader, l’alfiere di Cupra EKS, Adrien Tambay, che ha fatto registrare un tempo di 1’20″105.

Bruno Spengler (Romeo Ferraris) è terzo, mentre Norbert Michelisz (Hyundai Motorsport N) è stato il quarto più veloce.

Seguono Luca Filippi (Romeo Ferraris) e Jordi Gené (CUPRA EKS).

Qualifiche Pool FAST

Credit Foto FIA ETCR

Griglia quarti di finale

Mikel Azcona

Credit Foto FIA ETCR

“La prima qualifica è stata molto combattuta in termini di tempi, quindi sapevo di dover spingere un po’ di più. Avevo alcune curve da migliorare, dato che avevo commesso alcuni errori in Q1, non è stato così difficile per me, ma alla fine ho commesso un altro errore e ho perso il vantaggio che avevo accumulato. La macchina era molto buona, potevo guidare al limite con il pieno controllo e con la massima potenza – era incredibile. Finora ho la migliore macchina dell’anno e mi sento pronto per affrontare le battaglie”.

