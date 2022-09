Per molti è stata una sorpresa vedere il circuito tedesco del Sachsenring annunciato come finale di stagione del FIA ETCR eTouring Car World Cup e diversi piloti non hanno mai corso su questa pista. Tom Blomqvist ha però esperienza del tracciato, anche se risalente a più di dieci anni fa e con una vettura di Formula 3.

Abbiamo fatto alcune domande al pilota della Cupra EKS in vista della Race DE.

Quanto hai trovato difficile il FIA ETCR nella tua prima stagione?

“E’ una serie impegnativa e per me è stato difficile abituarmi a un nuovo formato e a una vettura diversa. Ho dovuto imparare a capire come funziona, ma mi sono divertito molto. È molto combattuta e competitiva, il che la rende ovviamente eccitante. Ma allo stesso tempo, per ottenere i risultati di settimana in settimana in ogni singolo evento, è importantissimo essere estremamente costanti. Quindi è sicuramente una serie molto impegnativa!”

Qual è, secondo te, il trucco per ottenere risultati costanti durante le battaglie?

“L’importante è la costanza. Iniziare bene il weekend con le qualifiche, perché la posizione in pista è fondamentale ed è bene partire tra i primi due del quarto di finale e poi superarlo, poi la cosa cruciale per me è arrivare alla prima semifinale davanti, perché è molto più facile gestire il weekend, ma anche la gestione del Power Up è estremamente importante per le prestazioni”.

Qual è il momento più bello della stagione finora?

“Sicuramente il round di apertura a Pau, dove il team Cupra EKS è riuscito a fare tripletta. È stato sicuramente il momento più bello della stagione!”

E l’evento più impegnativo?

“Sicuramente Jarama, un vero peccato perché i miei compagni di squadra erano estremamente competitivi e, ovviamente, per la Cupra è stato un weekend fantastico con la tripletta. Quindi, ovviamente, sono molto felice per i miei compagni di squadra. Ma per me personalmente è stato il weekend più impegnativo”.

Hai un programma di gare molto vario: in che modo quelle del FIA ETCR sono diverse dalle altre?

“Ovviamente la mia carriera agonistica e il mio programma di gare di quest’anno sono molto diversificati: ruote coperte, FIA ETCR e alcune gare di formula. L’ETCR è estremamente diverso, diciamo, dall’alta deportanza, dalla potenza e dall’aderenza delle DPi e dell’America. Quindi l’ETCR è una serie piuttosto impegnativa per me, direi che è più lontana da ciò che naturalmente si adatta al mio stile di guida. Questo significa che devo pensare e adattare la mia guida ogni volta che salgo di nuovo sulla Cupra, ma la sfida mi piace molto”.

Quanto ricordi il Sachsenring?

“Ho già corso al Sachsenring una volta, nel 2011 se non ricordo male! È un circuito velocissimo e scorrevole. Ho corso in Formula 3 e mi ricordo che era molto fisico. Credo che con queste auto lo sarà meno, ma ovviamente sarà un circuito difficile soprattutto per le gomme”.

Qual è il tuo approccio al finale di stagione?

“Non cambia. Per quanto mi riguarda, non sono ancora riuscito a conquistare un King of the Weekend, quindi mi piacerebbe farlo. Adrian e Mattias stanno lottando per il titolo, quindi è ovviamente fantastico per tutti. Abbiamo avuto una stagione davvero ottima e speriamo di poterla concludere con un’altra vittoria per i ragazzi”.

