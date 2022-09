Il weekend super di Tom Blomqvist al Sachsenring si è concluso con la vittoria nella DHL Super Final della Pool FAST, il che lo incorona automaticamente King of the Weekend della Race DE. Il pilota della CUPRA EKS si è assicurato il massimo dei punti nelle sue manche e, sebbene il suo compagno di squadra Adrien Tambay possa ancora raggiungerlo, il crono migliore ottenuto in qualifica dall’anglo-svedese gli vale il successo.

Blomqvist, autore della pole position, ha disputato un’altra gara molto intensa, con il suo compagno di squadra che partiva dalla prima fila, Mattias Ekström, ad involarsi primo, ma poi andando largo venendo superato da Nicky Catsburg (Hyundai Motorsport N) sul finire del secondo giro, con contatto fra le due macchine che hanno messo lo svedese in difficoltà, superato da quasi tutti ad eccezione di Giovanni Venturini (Romeo Ferraris).

Ad

Mentre Castburg si avvicinava a Blomqvist, Jean-Karl Vernay con la sua Hyundai ha pressato la Giulia ETCR di Maxime Martin nel tentativo di sfilare il terzo posto al rivale di Romeo Ferraris. Catsburg, ancora una volta, si è mostrato molto carico, ma Blomqvist ha mantenuto la testa nonostante gli attacchi.

FIA ETCR FIA ETCR Pool FURIOUS: Tambay ed Azcona si aggiudicano la Semifinale al Sachsenring 6 ORE FA

Intanto Martin è riuscito a resingere Vernay, ripassato da Ekström e all’inizio del penultimo giro il gruppo è passato sul traguardo racchiuso in 2″. Nel corso di questo, Venturini è riuscito a superare Vernay, mentre il francese esauriva il Power Up.

L’ultimo giro è iniziato con distacchi maggiori, anche se con un po’ di Power Up da sfruttare per tutti i piloti. Blomqvist ha tenuto la concentrazione, Catsburg è stato sfortunato a lasciare una porta parzialmente aperta all’ultima curva e quando ha cercato di chiuderla, era troppo tardi perché Martin gli era già a fianco. Il contatto ha spedito l’olandese in testacoda, Martin ed Ekström hanno quindi completato il podio. Venturini è rimasto davanti a Vernay, Catsburg è stato l’ultimo classificato.

Pool FAST – DHL Super Final: la griglia

Credit Foto FIA ETCR

Pool FAST – DHL Super Final: risultati

Credit Foto FIA ETCR

Pool FAST: classifica del Sachsenring

Credit Foto FIA ETCR

Tom Blomqvist CUPRA EKS

Credit Foto FIA ETCR

“Sono molto felice. Un fine settimana perfetto per me, quindi sono molto contento. Il weekend non è iniziato nel migliore dei modi, perché ero un po’ fuori ritmo, ma in ogni caso sono state tre gare pulite per me, in cui tutto è andato secondo i piani. Qui sono stato un po’ nervoso per un paio di secondi, quando ho avuto un po’ di pressione dai ragazzi dietro, ma dopo ho mantenuto la calma e la macchina era davvero fantastica, quindi per me personalmente è stato un ottimo modo di concludere la stagione”.

Mattias Ekström CUPRA EKS

Credit Foto FIA ETCR

“Sono felice che Tom sia riuscito a vincere la gara e che si sia assicurato uno dei primi tre posti nel FIA ETCR, è davvero fantastico. Sono molto contento per la squadra, questo weekend è stato davvero bello. Mi sono divertito in tutte le gare, con bellissime battaglie, molto intense e combattute. Sono molto contento per Tom, che ha avuto un weekend perfetto. Vediamo cosa succederà nella finale con Adrien e Jordi”.

Maxime Martin Romeo Ferraris

Credit Foto FIA ETCR

“Alla fine è stata una gara davvero bella, un bel finale con molte battaglie, molte lotte e qualche contatto qua e là, ma arrivare dalla 4a alla 2a piazza su questa pista credo sia stato un ottimo modo di concludere. È stato davvero bello lavorare con Romeo Ferraris e non vedo l’ora che arrivi il prossimo impegno”.

Giovanni Venturini Romeo Ferraris

Credit Foto FIA ETCR

“Nel finale ci siamo divertiti e ho recuperato dal 6° al 4° posto. La macchina era davvero buona, ma il ritmo delle vetture era molto simile, quindi è stato difficile guadagnare posizioni. In ogni caso, sono arrivati dei buoni punti per Hyundai Motorsport, quindi è importante e un buon finale di stagione”.

Jean-Karl Vernay Hyundai Motorsport N

Credit Foto FIA ETCR

“La partenza della Super Final è stata davvero buona, Nicky ha fatto un ottimo lavoro e sono riuscito a superare Martin, ma poi mi ha colpito e danneggiato la parte posteriore destra, si è piegata e ho avuto un forte sovrasterzo; ho cercato di lottare e di aiutare Nicky tornando sotto Martin, ma non è stato possibile. Sono molto dispiaciuto di aver concluso la stagione in questo modo, non è stata la mia migliore in assoluto, ma volevamo concludere in bellezza”.

Nicky Catsburg Hyundai Motorsport N

Credit Foto FIA ETCR

Sarebbe stato un 2° posto, purtroppo mi sono scontrato con Maxime all’ultima curva. Lui ha cercato un varco che io ho lasciato; non credo che sarebbe riuscito a fare la curva senza di me, ma è così. Spero che non influisca troppo sulla classifica costruttori, ma ora non posso cambiare le cose. Nel complesso mi sento molto positivo, alla fine quello che è successo oggi è quello che è, ma personalmente mi piace molto questo campionato se i tempi di attesa durante la giornata non fossero così lunghi. Mi piace”.

Classifica generale dopo la Finale della Pool FAST

Credit Foto FIA ETCR

Come seguire tutto il weekend

FIA ETCR FIA ETCR Pool FURIOUS, Quarti di Finale: Tambay si avvicina al titolo, riscatto Azcona 10 ORE FA