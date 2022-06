È stata un’azione non-stop quella del secondo round del FIA ETCR eTouring Car World Cup 2022, con la Race HU che ha preso il via oggi all’Hungaroring.

Mentre le qualifiche hanno offerto un ritmo incalzante da parte dei piloti del FIA ETCR, con Mattias Ekström (Cupra EKS) primo in entrambe le sessioni di qualifica della Pool FAST e il suo compagno di squadra Adrien Tambay a imitarlo nella Pool FURIOUS, sono stati i Quarti di Finale a dare battaglia davanti al pubblico ungherese.

Quando le gare hanno preso il via, il poleman della Pool FAST Ekström ha perso il primato nei confronti dell’ex compagno di squadra Mikel Azcona (Hyundai Motorport N) nel Quarto di Finale 1, prima che un assalto dell’ultimo minuto da parte dello svedese gli permettesse di riconquistare il primo posto giusto in tempo per la bandiera a scacchi. Kevin Ceccon (Hyundai Motorsport N) è rimasto in terza posizione dopo essere finito largo alla prima curva.

Il quarto di finale 2 ha visto Giovanni Venturini (Romeo Ferraris) fare un’ottima partenza dalla pole, anche se è stato il compagno di squadra Maxime Martin a prendere il comando e a mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Venturini e Jordi Gené (CUPRA EKS) hanno dato vita alla maggior parte dell’azione, mettendo in atto una gran lotta per tutto il secondo e terzo giro. Il veneto ha conquistato il secondo posto, mentre Gené si è piazzato in terza posizione.

I piloti del Pool FURIOUS hanno fatto del loro meglio per offrire ancora più azione in pista, con Adrien Tambay (CUPRA EKS), il compagno di squadra Tom Blomqvist e Bruno Spengler (Romeo Ferraris) che hanno lottato duramente per tutti i 3 giri del Quarto di Finale 1. È stato Spengler a vincere, dopo che Tambay e Blomqvist sono entrati in contatto e andati in testacoda. Tambay è arrivato secondo, mentre Blomqvist non è riuscito a completare l’ultimo giro.

Il Quarto 2 ha visto Jean Karl Vernay (Hyundai Motorsport N) in testa dall’inizio alla fine, con Luca Filippi (Romeo Ferraris) e l’idolo locale Norbert Michelisz che hanno dato vita ad azioni emozionanti fino alla fine. Filippi si è classificato secondo, mentre l’ungherese della Hyundai Motorsport N ha conquistato il terzo posto.

L’ottima prestazione odierna di Ekström assicura al pilota della CUPRA EKS il massimo dei punti nella Pool FAST, mentre Spengler guida la Pool FURIOUS in vista delle gare di domani. Ekström rimane in testa alla classifica generale, con 135 punti, mentre il compagno di squadra Tambay si trova a 122 punti.

La FIA ETCR RACE HU continua domenica con le semifinali e le superfinali DHL, per scoprire chi sarà il re del weekend.

Pool FAST – Punteggi

Ekström 35

Azcona 27

Ceccon 19

Martin 18

Venturini 16

Pool FAST – Semifinale 1: Griglia

Ekström

Azcona

Martin

Pool FAST – Semifinale 2: Griglia

Ceccon

Venturini

Gené

Pool FURIOUS – Punteggi

Spengler 32

Tambay 30

Vernay 21

Filippi 10

Blomqvist 9

Michelisz 8

Pool FURIOUS – Semifinale 1: Griglia

Spengler

Tambay

Vernay

Pool FURIOUS – Semifinale 2: Griglia

Blomqvist

Filippi

Michelisz

LE PAROLE DEI PROTAGONISTI

CUPRA EKS

Mattias Ekström #1“Forse è stato un po’ troppo emozionante! La partenza è stata buona e anche la curva 1, ma poi sono stato colto di sorpresa da Mikel, che mi ha passato alla curva 2. Poi è stata una gara al massimo fino all’ultimo giro e ho visto Mikel faticare un po’ con le gomme e scivolare molto, poi nelle ultime curve ha fatto un piccolo errore, sono riuscito a superarlo, il che è stata una bella mossa. Abbiamo ancora la semifinale e il grande giorno sarà domani”.

Jordi Gené #28“Sono stato molto vicino a raggiungere il secondo posto, ho avuto la possibilità di superare due volte durante la gara, ma era durissima. Continuerò a spingere e cercherò di aiutare la squadra nel miglior modo possibile”.

Adrien Tambay #27

“Non credo che sia successo niente di speciale, è solo una gara, tutti corriamo al limite e alla fine credo che Spengler fosse al limite, quindi è un peccato perché probabilmente avremmo finito primo e secondo. Ma impareremo da questo e speriamo che le auto possano essere riparate, questa è la cosa più importante: evitare di sprecare più di quanto abbiamo fatto. È un peccato anche per Tom, perché per me non cambia molto – passo solo dalla prima alla seconda posizione – ma per Tom passa all’altra finale che ha meno punti”.

Tom Blomqvist #10“Ovviamente si tratta di un errore di comunicazione e di valutazione. Avevamo un buon vantaggio. Purtroppo nel motorsport ci sono giornate storte. Mi dispiace solo per il team, che lavora duramente sulle vetture. Abbiamo un po’ di lavoro da fare. Ovviamente per il campionato non è d’aiuto. Ogni gara è critica, ma impariamo vivendo. Ci sono ancora molte opportunità da sfruttare”.

ROMEO FERRARIS

Luca Filippi #25

“Quarti fatti, sono arrivato 2°, ho perso un po’ di tempo a lottare con Norbi e questo ha permesso a Vernay di passare per la vittoria. Nel complesso, il pacchetto è buono, abbiamo un buon passo sui 300kw e quindi sono molto fiducioso per domani, tutto può succedere e possiamo puntare a un buon risultato”.

Maxime Martin #36“È stato bello vincere i Quarti perché la 5a posizione in qualifica non è quello che volevamo, quindi è bello tornare in Semifinale e puntare a un buon posto in Finale. La gara è stata buona per me, la partenza è stata molto buona, ho mantenuto l’interno ed è più facile quando si è davanti controllare la gara e avevamo una macchina davvero buona, sono molto contento”.

Giovanni Venturini #21“Ho fatto una brutta partenza, alla prima curva ho visto Gené che mi superava e alla fine la mia gara è finita lì. È stata una bella battaglia per la 2a piazza, ma Maxime era già andato via. Alla fine sono arrivati dei buoni punti per la squadra”.

Bruno Spengler #7

“Non sembrava facile, perché sappiamo che la CUPRA EKS al momento ha un po’ di vantaggio sul ritmo di gara. Ho fatto del mio meglio con una buona partenza e il primo posto dopo la prima curva. Ho lottato in modo corretto e divertente, ma poi loro sono stati più veloci di me e ho fatto del mio meglio per difendermi. Si sono toccati, purtroppo per loro, ma per noi è stato un grande risultato, sono felicissimo di vincere qui. Ho preso ottimi punti e la squadra è felice, vedere la gente sorridere è bello e per il duro lavoro di tutti. Non vedo l’ora che arrivi domani”.

HYUNDAI MOTORSPORT N

Mikel Azcona #96“Una battaglia molto intensa, sono molto contento dei progressi fatti dalla squadra. È la prima volta che riusciamo a mettere la nostra auto davanti a Mattias, il che è un’ottima notizia per la lotta al titolo. Ero in testa alla gara fino alle ultime due curve, ma sono un po’ deluso perché avevo la gara in pugno. Un piccolo errore da parte mia mi ha fatto perdere, ma alla fine prendo gli aspetti positivi: la macchina è molto competitiva ora e abbiamo già visto che l’abbiamo migliorata. Abbiamo ottenuto buoni punti per il campionato, quindi sono molto contento”.

Norbert Michelisz #5

“Il quarto di finale è stato movimentato! La mia partenza è stata buona, ma poi ho cercato di lasciare spazio a Jean-Karl all’interno, compromettendo un po’ la mia linea. Mi sono trovato dietro le Giulia e la gara è stata tutta incentrata sul tenere il 3° posto. È stata una bella gara; ritengo che ci sia ancora da imparare per capire come affrontare le sessioni. Penso che per domani ci sia ancora un po’ di margine per essere un po’ più veloce e giocare di strategia! Ad essere sincero, però, oggi mi sono divertito molto”.

Jean-Karl Vernay #69

“Una sessione molto buona; dovevamo assolutamente vincere il quarto di finale ed è esattamente quello che abbiamo fatto. È stata una buona giornata nel complesso, con una buona prestazione in qualifica. Penso che possiamo essere felici e concentrarci su domani. Cercherò di portare a casa qualche punto; dopo il difficile weekend di Pau, dobbiamo tornare a lottare per il titolo. Se saremo intelligenti, potremo scalare la classifica della nostra Pool”.

Kevin Ceccon #31

“Il quarto di finale è stato buono, ho attaccato con decisione alla curva 1 e ho dato a Mikel la possibilità di attaccare Ekström, con un buon lavoro di squadra da parte nostra. Poi non sono riuscito a dare a Mikel un po’ di spazio, ma nel complesso va bene così. Sapevo già di essere in Semifinale 2 alla prima curva, quindi ora dobbiamo solo assicurarci di vincerla”.

