Dopo un’elettrizzante seconda prova del FIA ETCR eTouring Car World Cup all’Hungaroring di Budapest, il direttore della serie Xavier Gavory fa il punto della situazione sui protagonisti di Gara HU.

Cosa ne pensi dell’intero evento di Budapest?

“È stato un weekend favoloso. Hanno partecipato oltre 35.000 persone, il che ha creato una bella atmosfera. Abbiamo visto un grande entusiasmo per l’intero evento e un grande interesse per il FIA ETCR. In pista ci sono state grandi battaglie e nel complesso è stato un secondo appuntamento fantastico della serie”.

Che cosa ha portato il FIA ETCR al Super Racing Festival?

“Con il nostro innovativo formato di gara abbiamo potuto mostrare la nuova tecnologia in modo molto eccitante con una grande azione in pista. Le nostre battaglie tra tre auto che precedono le finali sono in grado di offrire un vero e proprio spettacolo sportivo, in cui si può vedere tutta l’azione nel nostro formato di gara breve e incisivo”.

Credit Foto FIA ETCR

Qual è stata la risposta complessiva del pubblico ungherese?

“Il pubblico ungherese è estremamente appassionato delle auto turismo e dei loro piloti. Le tribune erano piene sul rettilineo. Il tempo è stato bello, con il sole, e quindi c’erano molte famiglie. È stato un vero piacere mostrare ai bambini e alla generazione più giovane quanto possano essere potenti, diverse e allo stesso tempo emozionanti le corse elettriche. E sicuramente questa nuova generazione ha lasciato il circuito con una visione completamente diversa delle corse e dei trasporti. Racconteranno a tutti i loro amici delle nostre auto e di ciò che hanno visto durante il weekend, in particolare dell’azione che hanno visto in pista. Saranno gli ambasciatori dell’elettromobilità e delle corse di auto elettriche”.

Credit Foto FIA ETCR

Qual è stata la tua opinione sull’azione in pista?

“Una competizione serrata, battaglie ruota a ruota, scontri tra mastini; abbiamo sicuramente piloti di grande talento e tre costruttori altamente competitivi. Anche questo fine settimana abbiamo vissuto momenti da brivido, ma senza incidenti gravi, il che è la cosa più importante. Abbiamo avuto quasi tutto quello che si può desiderare per un grande weekend. Ci sono stati sorpassi in ogni battaglia. Ci sono state forature, botte, frustrazione e felicità. Questi sono tutti gli ingredienti di cui avevamo bisogno per realizzare un evento molto bello”.

Abbiamo visto anche ERA in azione durante il fine settimana. Puoi dirci di più su questa serie?

“ERA rappresenta il futuro del motorsport per lo sviluppo e l’identificazione di giovani talenti e piloti. È stato molto emozionante averli sul posto e avere l’opportunità di vedere piloti giovanissimi sotto i 20 anni al volante di queste vetture. L’ERA è un ingresso per le auto di Formula, quindi terremo gli occhi aperti. È interessante vedere che alcuni di questi piloti hanno probabilmente guidato solo auto elettriche. Non vediamo l’ora di vederli a Madrid la prossima settimana con alcuni nuovi piloti spagnoli. I piloti ungheresi che abbiamo visto a Budapest rappresentano il futuro del motorsport in Ungheria, quindi è stato molto bello avere ragazzi locali a livello internazionale”.

