La Hyundai Motorsport N ha mostrato segni di miglioramento nel terzo round del FIA ETCR eTouring Car World Cup a Jarama.

Norbert Michelisz ha vissuto il suo fine settimana migliore nella serie, conquistando la vittoria nel suo quarto di finale dopo un sorpasso mozzafiato; Jean-Karl Vernay ha lottato a stretto contatto con i suoi rivali in pista; Mikel Azcona si è assicurato una partenza in prima fila nella Super Final della sua batteria e Nicky Catsburg ha conquistato la sua prima vittoria nel FIA ETCR nella sua semifinale.

Nel caldo soffocante, con temperature che hanno sfiorato i 40°C nella giornata di sabato, ognuno dei piloti del team è stato coinvolto in battaglie intense e competitive per tutta la durata delle sessioni al Circuito de Madrid Jarama-RACE, una pista sconosciuta a tutti.

Sia Michelisz che Vernay si sono qualificati per la seconda sessione dei quarti di finale nella Pool Fast. Dalla pole position, Michelisz ha utilizzato il suo Power Up per respingere l’attacco da parte dell’auto di Luca Filippi (Romeo Ferraris) e ha conquistato una comoda vittoria.

Nella semifinale di domenica, l’ungherese ha tentato il passaggio dall’esterno alla prima curva, ma non è riuscito a sorpassare. Una fantastica mossa su Jordi Gené lo ha portato al secondo posto, assicurandogli una partenza in prima fila per la Super Final. Dopo aver mantenuto la posizione nella discesa verso la prima curva, è stato colpito da dietro e ha perso la posizione, concludendo il suo weekend al terzo posto.

Credit Foto FIA ETCR

“Il mio weekend è stato buono, il migliore della stagione, ma non è stato facile con il caldo”, ha dichiarato Michelisz. “Abbiamo migliorato il bilanciamento della vettura in ogni sessione, quindi sono contento dei progressi fatti. Il mio sorpasso in semifinale è stato uno dei momenti più belli per me.

“Sento che abbiamo fatto una buona prestazione, ma mi manca ancora un po’ di ritmo. Sappiamo dove dobbiamo migliorare e sono fiducioso che ci riusciremo. Sono un po’ triste per non essere arrivato secondo nella Super Final, ma è la vita e torneremo più forti nei prossimi appuntamenti. Sono contento dei punti conquistati, ma vorrei essere un po’ più veloce nei prossimi appuntamenti”.

Nel frattempo Vernay è riuscito a superare Luca Filippi e a conquistare il secondo posto nei quarti di finale. Questo lo ha messo al centro del cancelletto di partenza per la Semifinale: dopo una partenza alla pari, il francese è finito in mezzo alle Giulia ETCR di Romeo Ferraris sul rettilineo d’arrivo ed è sceso in terza posizione. Sentendosi più a suo agio con la vettura, ha attaccato Filippi e preso il secondo posto dopo il ritiro del primo. Dalla quinta posizione sulla griglia di partenza della Super Final, ha guadagnato una posizione nel corso del primo giro e ha respinto le vetture dietro di sé per concludere la gara in quarta posizione.

Credit Foto FIA ETCR

“E’ stato forse il mio weekend più difficile della stagione”, ha commentato Vernay. “Quest’anno, visto il livello dei nostri concorrenti, il margine è così ridotto che non c’è spazio per gli errori. Sono riuscito a riprendermi da una qualifica difficile e a finire tutte le gare. Verso la fine del weekend, ho iniziato a prendere confidenza con il circuito e la macchina era fantastica. Il momento migliore è stata la mossa su Spengler alla prima curva della Super Final. Sono riuscito a passare all’interno ed è stato un grande sorpasso. Stiamo sicuramente facendo dei buoni progressi”.

Nella Pool Furious, Mikel Azcona ha fatto registrare il terzo giro più veloce per assicurarsi un posto nella prima sessione dei Quarti di Finale. In terza posizione, ha messo sotto pressione la Cupra che lo precedeva e ha capitalizzato un piccolo errore per passare al secondo posto. All’inizio della semifinale si è piazzato in seconda posizione e ha scelto di riportare la vettura in sicurezza per assicurarsi buoni punti e una partenza in prima fila per la gara finale. Dopo un tentativo di contendere la leadership della Super Final all’esterno, Azcona ha dovuto cedere la posizione. Senza possibilità di sorpasso, lo spagnolo si è dovuto accontentare del terzo posto.

Credit Foto FIA ETCR

“È stata dura, ma abbiamo assistito ad alcune battaglie ravvicinate con i nostri avversari”, ha dichiarato Azcona. “Mi aspettavo che i risultati fossero migliori sulla mia pista di casa e alla fine è stato un weekend molto simile a quello dei miei compagni di squadra. Abbiamo fatto dei passi avanti con la macchina, il che è molto interessante per le prossime gare. Dobbiamo solo continuare a lavorare in questo modo e finiremo in un’ottima posizione.

“Passo dopo passo stiamo andando nella giusta direzione e abbiamo un’ottima vettura come la Hyundai Veloster N ETCR. Questo fine settimana abbiamo ottenuto punti importanti per la lotta al titolo e siamo ancora terzi in classifica, ci sono molti aspetti positivi da considerare”.

Nel suo primo evento FIA ETCR, Nicky Catsburg ha iniziato bene il suo quarto di finale e si è piazzato al secondo posto. In una lotta serrata, è stato in lizza per la leadership fino all’ultimo giro, quando Giovanni Venturini ha utilizzato il Power Up per conquistare il secondo posto. L’olandese non ha avuto abbastanza spinta per difendersi e si è piazzato terzo.

Una mossa strategica nel giro iniziale della semifinale ha visto Catsburg risparmiare la spinta del Power Up per l’uscita dalla curva. Questo gli ha permesso di superare entrambe le vetture che lo precedevano per prendere il comando della gara e conquistare la sua prima vittoria nella serie. Partito in quarta posizione nella Super Final, Catsburg è stato coinvolto in una lunga battaglia per la posizione, ma è riuscito a recuperare il suo posto e a tagliare il traguardo dietro al suo compagno di squadra Azcona.

“Il mio primo weekend nel FIA ETCR mi ha visto dover imparare velocemente un sacco di cose. Mi è piaciuto molto il mio primo evento, che è diverso da qualsiasi altra cosa abbia mai fatto prima. L’inizio è stato difficile e nel primo quarto di finale non sono riuscito a capire bene l’uso del Power Up e ho dovuto vedere come lo facevano le altre auto”, dice Catsburg.

Credit Foto FIA ETCR

“Ho imparato in fretta e la semifinale è andata meglio, mentre in Super Final ero al top. Devo migliorare un po’ i miei giri da 500 kW in qualifica, ma non vedo l’ora di partecipare al prossimo evento in Belgio. È stato fantastico vincere la mia gara di semifinale: ho sentito che la collaborazione e la comunicazione con il team sono migliorate e tutto è andato per il verso giusto in quella sessione”.

