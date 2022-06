Questo fine settimana debutterà nella FIA ETCR eTouring Car World Cup con la squadra Hyundai Motorsport N il 34enne Nicky Catsburg.

L’olandese si presenta fresco di 24 Ore di Le Mans e conosce bene il marchio, visto che il suo curriculum include una vittoria nel WTCR 2020 alla Race of Slovakia con una Hyundai i30 N. Vanta inoltre molteplici vittorie internazionali e in gare GT.

Ad

“Sono entusiasta di debuttare nel FIA ETCR con Hyundai Motorsport N”, ha dichiarato Catsburg.

FIA ETCR Hyundai Motorsport N cerca il successo in Spagna UN' ORA FA

“Non vedo l’ora di lavorare di nuovo con il team dopo il periodo trascorso insieme nel WTCR. Ho seguito con attenzione i primi due appuntamenti in Francia e Ungheria e penso che siamo in una buona posizione per lottare per le vittorie”.

Catsburg prende il posto precedentemente occupato dall’italiano Kevin Ceccon, che lascia la serie al decimo posto con 72 punti.

Anche se questa sarà la sua prima uscita competitiva con la Hyundai Veloster N ETCR, Nicky si è allenato con essa in pre-stagione.

Credit Foto FIA ETCR

“Nei test sono rimasto impressionato dalla velocità e dal pacchetto complessivo della Hyundai Veloster N ETCR e mi sento pronto per Jarama”.

“Potrebbero essere necessarie alcune sessioni per trovare il ritmo con questo format unico, ma io e il team abbiamo lavorato duramente per assicurarci di essere il più preparati possibile. Sarà un’esperienza completamente nuova per me e non vedo l’ora di affrontarla”.

“Ho sempre voluto far parte dell’ETCR, una serie relativamente nuova con grandi possibilità per il futuro”.

FIA ETCR Budapest, il punto di Xavier Gavory 5 ORE FA