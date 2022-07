In vista del quinto appuntamento del FIA ETCR eTouring Car World Cup, la Race IT di Vallelunga, la Cupra EKS è la squadra da battere, con un buon vantaggio nella classifica costruttori e le prime due posizioni nella classifica piloti. E c’è ancora fame di successo.

La squadra ha accumulato 725 punti, 202 della Romeo Ferraris che è seconda, con Adrien Tambay miglior pilota con 363 punti rispetto ai 342 del compagno di squadra Mattias Ekström.

Nonostante sia alla sua prima stagione ETCR, Tambay è l’unico pilota ad aver vinto tutte e quattro le sue DHL Super Finals in questa stagione ed è stato incoronato King of the Weekend solo alla sua seconda gara all’Hungaroring.

“Sono davvero felice di andare in Italia”, ha detto Tambay. “È un Paese che mi piace sempre e a cui sono particolarmente legato. Quindi non vedo l’ora; Vallelunga è una pista su cui abbiamo fatto diversi test e sappiamo che la macchina può dare buoni risultati”.

“Sappiamo che la concorrenza sarà molto agguerrita perché anche gli altri sono molto bravi e ben preparati. Non vedo l’ora di affrontare la prossima sfida e anche di mangiare un po’ di pasta!”.

Senza dubbio, ad aggiungere un po’ di pasta al piatto del suo compagno di squadra per cercare di rallentarlo sarà Ekström: il campione in carica dell’ETCR si recherà a Vallelunga da secondo in classifica e punterà a conquistare il comando ribaltando un deficit di 21 punti.

“La gara di Vallelunga sarà un momento importante perché abbiamo fatto molti giri tra test e prove varie, quindi dovremmo essere in grado di vedere le massime prestazioni delle auto”, ha detto Ekström.

“Per me è molto emozionante andare di nuovo lì e godermi la pista. Abbiamo dimostrato di avere la macchina e il ritmo, quindi continueremo a spingere per essere di nuovo al top. Sono sicuro che la Cupra farà un’altra prestazione eccellente su una pista che conosciamo molto bene”.

Tom Blomqvist arriva in Italia quinto nella classifica piloti e cerca la sua prima vittoria in Super Final.

“Vallelunga è una pista che ho già visto con la Cupra ETCR, quindi questo ovviamente aiuta a fare esperienza e a prendere velocità”, ha detto Blomqvist.

“Ovviamente le ultime gare sono state piuttosto variabili per me, ma credo che a Vallelunga dovremmo essere di nuovo in una buona posizione. Penso che dovremmo lottare di nuovo per il podio e per le vittorie”.

Infine Jordi Gené spera in un fine settimana migliore rispetto all’ultima volta.

“Speriamo di andare un po’ meglio a Vallelunga, perché è un circuito che dovrebbe adattarsi meglio alla nostra auto rispetto a Zolder”, ha detto Gené. “Abbiamo fatto dei test lì e quindi lo conosciamo bene, per me è importante perché guidare in un circuito che conosco sarà meno svantaggioso. Non vedo l’ora e spero di poter tornare a ottenere un buon risultato a livello personale e anche con la Cupra”.

