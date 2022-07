La Cupra è stata ancora una volta in lotta per la vittoria sul Circuito di Zolder, in Belgio, per il quarto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup e, nonostante non sia stata in grado di vincere il King of the Weekend, è emersa come il costruttore con il maggior numero di punti. Due piloti del team EKS, Adrien Tambay e Tom Blomqvist, sono saliti sul podio, in seconda e terza posizione.

Entrambi erano nella Pool FAST, dove hanno dimostrato la loro competitività fin dall’inizio del weekend. Nelle qualifiche, Blomqvist si è piazzato secondo dietro Jean-Karl Vernay (Hyundai), mentre Tambay terzo. Nei quarti di finale, la vittoria è stata di Blomqvist, sempre davanti al suo compagno di squadra, mentre in semifinale si sono scambiati le posizioni: Tambay primo e Blomqvist secondo. Con questo grande equilibrio hanno raggiunto la Super Final, dove il francese ha vinto, seguito da Blomqvist e Vernay in terza posizione.

La Pool FURIOUS ha visto il dominio di Maxime Martin (Romeo Ferraris), che dopo essere stato il più veloce nelle qualifiche, davanti al pilota Cupra, Mattias Ekström, ha vinto i quarti di finale (sempre davanti allo svedese) e le semifinali. Nella Super Final, Martin non ha lasciato scampo ai suoi avversari e ha conquistato il successo, ottenendo il massimo numero di punti in tutto il weekend, davanti a Mikel Azcona (Hyundai) ed Ekström. Jordi Gené, su un’altra Cupra e-Racer, si è classificato sesto.

Nella classifica finale, Martin ha ottenuto i 100 punti che gli hanno permesso di vincere, un +11 di vantaggio su Tambay e +18 su Blomqvist. Ekström si è piazzato quinto, a 35 punti dal vincitore, e Gené ha concluso dodicesimo. Cupra è stato il costruttore che ha ottenuto il maggior numero di punti durante il fine settimana.

“Zolder è un circuito molto tecnico e, come avevamo previsto, ha posto molte sfide alla squadra. A causa della scarsa aderenza della pista e delle frenate impegnative, abbiamo dovuto lavorare sodo per trovare un buon ritmo”, ha spiegato Xavi Serra, responsabile dello sviluppo tecnico di Cupra Racing”.

“Grazie all’esperienza degli ingegneri e dei meccanici, siamo riusciti a migliorare la vettura durante il fine settimana, il che si è riflesso nei risultati delle semifinali e delle finali. Voglio ringraziare la squadra per il suo grande coinvolgimento in questo fine settimana”.

“È un risultato fantastico per la squadra ed è fantastico vincere la mia quarta Super Final consecutiva”, ha detto Tambay. “Abbiamo iniziato il weekend con qualche difficoltà, perché non ero sicuro che questa pista mi sarebbe piaciuta, ma ora posso essere un po’ più contento. Finora stiamo disputando una buona stagione, continuiamo ad affrontare ogni evento gara per gara e speriamo di continuare così, tenendo d’occhio gli avversari che possono avvicinarsi”.

“Nel campionato piloti, Tambay è passato in prima posizione con 363 punti, con 21 punti di vantaggio su Ekström e 63 su Martin. Blomqvist è quinto e Gené nono. Nella classifica costruttori, Cupra ha un vantaggio di 202 punti su Romeo Ferraris”.

