La CUPRA EKS punta a continuare il suo ottimo inizio di stagione nel FIA ETCR eTouring Car World Cup a Budapest per la Race HU questo fine settimana.

Mattias Ekström guida la classifica piloti dopo essere stato incoronato King of the Weekend all’Infinite Reality Race FR, che ha aperto la stagione, il mese scorso. Il vincitore dell’ETCR 2021 ha conquistato il successo nel Pool FURIOUS tra Quarti di finale, Semifinali e DHL Super Final con la CUPRA e-Racer.

È stata un’apertura di stagione sensazionale in Francia, che ha portato CUPRA in cima alla classifica dei costruttori mentre il team si appresta ad affrontare la FIA ETCR Race HU, con Ekström in testa, Adrien Tambay in seconda posizione e Tom Blomqvist in terza nella classifica piloti.

Sebbene Ekström sia in testa all’evento, è ben consapevole della diversa natura del prossimo appuntamento.

“Budapest sarà una gara molto diversa rispetto a quella di Pau, perché ci sono molte curve veloci, è una pista relativamente larga e quindi è necessario un tipo di guida e di assetto molto diverso, e la squadra dovrà stare all’erta per cercare di essere competitiva”, ha detto Mattias.

“Tutti i nostri concorrenti e noi stessi abbiamo fatto dei test su questa pista, quindi aspettatevi delle qualifiche molto combattute! La posizione in pista al primo giro sarà sicuramente fondamentale, ma anche lì è molto più facile sorpassare con il power-up dell’Hungaroring, quindi ci saranno delle belle battaglie.

“I nostri rivali hanno dimostrato l’anno scorso che sono molto forti in Ungheria, quindi sarà un fine settimana molto interessante”.

Il compagno di squadra Adrien Tambay, il cui famoso padre Patrick ha vinto sul circuito cittadino francese negli anni Settanta, è secondo nella classifica piloti, a soli otto punti da Ekström. Ha vinto la Pool FAST DHL Super Final ed è pronto a sfruttare il suo magnifico inizio di serie completamente elettrica.

“Non vedo l’ora di partecipare a questa gara”, ha dichiarato. “È passato un po’ di tempo tra le due prime gare, quindi dovrò salire in macchina e trovare il ritmo il più rapidamente possibile”.

“Sarà bello rimanere al livello della prima gara, perché ero molto fiducioso con la macchina. Sono molto contento della mia nuova squadra, mi sento come in una famiglia, quindi non vedo l’ora di continuare a dimostrare che siamo qui a lottare duramente. Mi sto divertendo molto e non vedo l’ora di continuare così!”.

Anche Tom Blomqvist ha vissuto un debutto elettrizzante nel FIA ETCR, vincendo il quarto di finale del Pool FAST e arrivando secondo sia in semifinale che in superfinale.

“Siamo a Budapest per il secondo round e si tratta di una pista fantastica in un luogo fantastico che ha sempre grandi fan”, ha detto.

“Ovviamente abbiamo avuto un inizio perfetto per la CUPRA EKS a Pau. E l’obiettivo è ovviamente quello di continuare la buona forma che abbiamo dimostrato in quell’occasione. Se riuscissimo a ottenere un’altra tripletta sarebbe incredibile e immaginate se si ottenesse un poker? Potrebbe essere fantastico!”

“Naturalmente la concorrenza si impegnerà a fondo per rendere le cose difficili. All’Hungaroring si è dimostrata molto forte nei test, soprattutto nelle prove di gara, quindi avremo il nostro bel da fare!”.

Infine, Jordi Gené sembrava avviato a un eccellente weekend di gara a Pau, prima di finire a muro nelle qualifiche. Userà tutta la sua vasta esperienza e la sua velocità per riprendersi in grande stile in Ungheria.

“Non vedo l’ora di correre questo fine settimana”, ha dichiarato.

“Ho un buon ricordo del ritmo che avevamo in Ungheria l’anno scorso e abbiamo dimostrato di aver iniziato l’anno molto bene. Vorrei solo continuare a mantenere lo stesso ritmo e da parte mia devo solo fare un po’ meglio e non commettere errori in qualifica, per poi vedere se posso prendere qualche punto per la squadra”.

