Per il terzo round del FIA ETCR eTouring Car World Cup, il team in testa alla classifica costruttori, CUPRA EKS, va in Spagna sul circuito Jarama-RACE di Madrid, con la speranza di continuare il successo ottenuto finora nel 2022.

Dopo aver concluso il primo round con tre piloti sul podio a Pau per Infinite Reality Race FR, nella Race HU dello scorso fine settimana a Budapest ha festeggiato con Adrien Tambay come King of the Weekend e leader della classifica generale, e Mattias Ekström secondo.

Con un vantaggio di 90 punti nella classifica costruttori, la CUPRA spera che il vantaggio di correre in casa dia i suoi frutti.

“Dopo l’ottimo turno all’Hungarorging, dove ho potuto dividere il podio con Mattias Ekström, non vedo l’ora di andare a Jarama”, ha detto Tambay.

“È un circuito nuovo per me, ma lavoreremo sodo per finire di nuovo in testa e vincere il King of the Weekend”.

A soli due punti da Tambay, Ekström nota il miglioramento delle squadre rivali visto a Budapest, ma non si lascia distrarre.

“La pressione sta aumentando perché le altre squadre migliorano di gara in gara”, ha detto Ekström. “Dobbiamo concentrarci sulla nostra attività, è la settimana della gara in casa e non ci aspettiamo altro che buoni risultati e, auspicabilmente, qualche podio”.

Per Jordi Gené è davvero una gara di casa.

“Non vedo l’ora di correre a Jarama”, ha dichiarato. “Finora in questa stagione abbiamo dimostrato di avere una vettura competitiva ovunque; abbiamo fatto bene a Pau e in Ungheria. Quindi la macchina è buona su tutti i tipi di tracciato. In Ungheria avevo un passo decisamente migliore, quindi spero solo di avere una buona macchina – ne sono sicuro – e di poter mantenere lo stesso ritmo che avevo a Budapest.

“Se mi qualificherò bene, sarà fondamentale, e poi potrò lottare per le prime posizioni. Questo è il mio sogno e il mio obiettivo principale per la mia gara di casa”.

Infine, dopo aver tamponato il suo compagno di squadra Tambay a Budapest, Tom Blomqvist spera di fare meglio a Jarama.

“Jarama è un circuito molto tecnico che ci costringerà a lavorare ancora più duramente rispetto alle gare precedenti. Lavoreremo con la squadra per dare il massimo ai nostri tifosi di casa: L’e-Racer sta funzionando alla grande in pista, ora dobbiamo tenere la testa bassa e fare risultato!”

Al di là della vettura e dei piloti, anche il direttore tecnico di CUPRA Racing Xavi Serra è sorpreso di come sia iniziata la stagione.

“Sapevamo di avere una grande macchina e i migliori piloti, ma devo ammettere che non ci aspettavamo questo risultato”, ha dichiarato.

“Quest’anno la griglia del FIA ETCR è incredibile, quindi è stata una sorpresa finire con tre dei nostri piloti nei primi quattro posti a Pau Ville. E il risultato dell’Hungaroring, con Adrien Tambay come re del weekend, ci dà la possibilità di sognare. Speriamo che a Jarama si possa continuare così”.

