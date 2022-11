Sulla scia della Conferenza delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici del 2022, il promotore delFIA ETCR eTouring Car Cup – Discovery Sports Events (DSE) – ha rilanciato il proprio impegno a favore di un futuro sostenibile a livello globale, collaborando con il gruppo Sport per l’Azione Climatica delle Nazioni Unite per ridurre l’impatto delle corse sul nostro pianeta.

Già all’avanguardia nelle corse sostenibili, il FIA ETCR utilizza auto turismo elettriche alimentate da elettricità generata con idrogeno.

Ad

In qualità di firmatario del gruppo UN Sports for Climate Action, DSE si è impegnato a ridurre le emissioni dei suoi campionati del 50% entro il 2030 e a raggiungere lo zero netto entro il 2040. DSE si impegna inoltre a misurare e divulgare la propria impronta di carbonio annuale e i progressi compiuti nella riduzione delle emissioni, oltre a presentare un piano su come raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni.

FIA ETCR I piloti di Hyundai Motorsport N parlano delle loro gare nel FIA ETCR 17 MINUTI FA

Dall’inizio del 2022, DSE sta inoltre lavorando per ottenere la certificazione ISO 20121, che garantisce che tutti gli eventi FIA ETCR siano gestiti all’insegna della sostenibilità, con un impatto minimo sull’ambiente e sulla comunità locale, rafforzando al contempo le relazioni con tutte le parti interessate. DSE sta inoltre cercando di ottenere la certificazione B Corp, un riconoscimento che verifica che l’organizzazione soddisfi standard elevati in termini di prestazioni sociali e ambientali, trasparenza e responsabilità.

Credit Foto FIA ETCR

Oltre all’approccio ecologico alle gare in pista, DSE è determinata a ridurre le emissioni ovunque sia possibile. Ciò include l’adozione di una politica di viaggi sostenibili e la collaborazione con i promotori di eventi per garantire che ogni elemento di ogni evento abbia una valutazione ambientale.

Il calendario FIA ETCR è stato progettato per ridurre al minimo gli spostamenti tra gli eventi per le infrastrutture e le attrezzature, e non vengono utilizzati trasporti aerei. In tutti gli eventi vengono utilizzate fontane d’acqua per eliminare la necessità di bottiglie di plastica monouso e DSE collabora con tutti i suoi fornitori e partner per garantire un approccio sostenibile alle loro attività.

Il FIA ETCR utilizza e promuove #TransitionInMotion come termine ombrello per tutte le attività di CSR della serie. Nel corso del 2022, queste hanno incluso una serie di iniziative come la collaborazione con enti di beneficenza e università locali in occasione dei suoi eventi, la piantumazione di oltre 6500 alberi a sostegno del progetto The Canopy di EARTHDAY.ORG e la valorizzazione della Giornata internazionale dell’orgoglio LGBTQ+ attraverso il sostegno al movimento Racing Pride.

Nel 2021 DSE ha sottoscritto la Carta dello Sport per l’Azione per il Clima delle Nazioni Unite e, attraverso l’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile dell’organizzazione, intende contribuire a raggiungere i suoi obiettivi ancora più rapidamente.

Gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite sono un appello urgente all’azione da parte dei Paesi – sia in via di sviluppo che sviluppati – per formare una partnership globale che lavori per una maggiore pace e prosperità per le persone e il pianeta entro il 2030.

Gli impegni del FIA ETCR sono:

Buona salute e benessere (UN SDG 3)

Influenzare il passaggio globale dai veicoli tradizionali con motore a combustione interna a quelli alimentati da motori elettrici; ridurre sostanzialmente il numero di morti e di malattie causate dall’inquinamento atmosferico e dalla contaminazione.

Istruzione di qualità (UN SDG 4)

Attraverso il Gruppo Discovery, società madre del promotore del FIA ETCR Discovery Sports Events, la serie ha accesso a una rete globale di canali mediatici che sono stati utilizzati fin dal 1985 per diffondere la conoscenza e la consapevolezza dell’importanza di stili di vita sostenibili, dei diritti umani, dell’uguaglianza di genere, della diversità culturale e della promozione della pace e della non violenza.

Acqua pulita e servizi igienici (UN SDG 6)

Il FIA ETCR ha imposto politiche rigorose di gestione delle risorse idriche nei suoi eventi, vietando l’uso di bottiglie di plastica negli uffici e incoraggiando l’uso di borracce riutilizzabili per tutto il personale e i team in gara.

Energia accessibile e pulita (UN SDG 7)

Il FIA ETCR crede nel costante miglioramento dell’efficienza energetica. Tutte le auto in gara hanno una propulsione 100% elettrica e sono caricate da generatori di idrogeno verde.

Industria, innovazione, infrastrutture (UN SDG 9)

Fin dall’inizio, Il FIA ETCR ha puntato a essere un polo di innovazione, non solo con l’utilizzo delle prime auto turismo completamente elettriche al mondo, ma anche con la creazione dell’esclusivo Starting Gate – dove le auto da corsa si lanciano per le loro battaglie – e dell’Energy Station – dove tutte le auto vengono ricaricate in un gigantesco hub comune nel paddock.

Città e comunità sostenibili (UN SDG 11)

Le auto da corsa Touring sono le più rilevanti al mondo in termini di aspetto, e quindi sono più importanti di qualsiasi altro tipo di veicolo per modificare la percezione della mobilità elettrica da parte dei cittadini. La prosecuzione di questa promozione può limitare l’inquinamento e le malattie nelle città e renderle più sostenibili.

Consumo e produzione sostenibili (UN SDG 12)

Il promotore del FIA ETCR, Discovery Sports Events, è uno dei tre a livello globale a detenere l’accreditamento ambientale a tre stelle della FIA, con un’attenzione particolare alla maggiore sostenibilità nei settori dell’approvvigionamento dei materiali, della promozione, della riduzione dei rifiuti e del riutilizzo dei materiali.

Azione per il clima (UN SDG 13)

Un calendario ottimizzato che riduce al minimo i lunghi viaggi ha permesso di adottare una politica di non trasporto aereo, riducendo le emissioni di carbonio del 90% grazie all’uso del solo trasporto marittimo. L’uso di generatori di idrogeno nel processo di ricarica fa sì che le auto da corsa del FIA ETCR utilizzino solo elettricità decarbonizzata, più pulita di quella proveniente dalla rete elettrica!

Collaborazioni (UN SDG 17)

Dal 2021 Il FIA ETCR collabora con EARTHDAY.ORG, creatore della Giornata della Terra globale più di 50 anni fa, per rivedere e valutare i processi che ci permettono di rendere il motorsport più sostenibile.

Credit Foto FIA ETCR

François Ribeiro, Capo di Discovery Sports Events:

“Discovery Sports Events è determinata a garantire che DSE e FIA ETCR siano tra i leader mondiali quando si tratta di sviluppare il motorsport in modo sostenibile. Io e il mio team di Discovery Sports Events siamo orgogliosi di essere firmatari della Carta del Gruppo Sport per l’Azione per il Clima delle Nazioni Unite e lavoreremo duramente per realizzare i nostri campionati con il minimo impatto possibile sul pianeta. Non vediamo l’ora di dimostrare il nostro impegno in tal senso durante il nostro mandato di promotori del FIA ETCR”.

Credit Foto FIA ETCR

Xavier Gavory, Direttore della serie“Il FIA ETCR si propone di cambiare la percezione dei veicoli elettrici e di mostrare al mondo che la mobilità elettrica fa parte delle soluzioni che ci aiutano a vivere in modo più sostenibile e a ridurre la nostra impronta di carbonio. La sostenibilità fa parte del nostro DNA fin dal primo giorno. Non solo possiamo vantare una corsa a emissioni zero grazie alle nostre auto elettriche ricaricate con idrogeno proveniente da energia decarbonizzata, ma anche una tabella di marcia trasparente verso un motorsport più sostenibile. Continueremo a spingere non solo per raggiungere, ma anche per battere i nostri obiettivi, mentre guidiamo il cambiamento attraverso la #TransitionInMotion”.

“Il FIA ETCR utilizza auto elettriche che funzionano con elettricità generata da idrogeno verde. Non utilizziamo il trasporto aereo per i nostri spostamenti ed esaminiamo ogni elemento per scoprire la metodologia che ha il minor impatto sull’ambiente”.

FIA ETCR Hyundai Motorsport e Michelisz protagonisti del documentario “Going Circular” 24/11/2022 ALLE 17:54