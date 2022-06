Mattias Ekström si è aggiudicato il primo posto in entrambe le sessioni di qualifiche del Pool FAST di questa mattina, conquistando la vetta della classifica generale dei tempi con un imponente 1’53″442.

Lo svedese ha fatto segnare il suo giro più veloce durante le Qualifiche 1, senza riuscire a migliorarsi nella seconda sessione a causa di una leggera sbandata e dell’aumento delle temperature della pista.

Mikel Azcona di Hyundai Motorsport N si è assicurato il secondo posto in 1’54″132, fatto segnare durante le Qualifiche 1, mentre Kevin Ceccon di Romeo Ferraris completa la top3 grazie a un giro in 1’54″284 fatto segnare in Qualifica 2.

Credit Foto FIA ETCR

Kevin Ceccon

“Le qualifiche sono andate bene, il mio tentativo in Q1 non è stato il massimo perché ho commesso alcuni errori, ma la Q2 è andata molto meglio. Il feeling con la vettura sta migliorando di sessione in sessione. Mi sono sentito a mio agio e questo è molto positivo. Ora io e Mikel siamo entrambi nei Quarti di Finale 1, il che è un ottimo risultato per la squadra perché siamo lì con Mattias. Sappiamo che al momento è un po’ più veloce di noi, ma lotteremo duramente”.

Il trio compone la griglia del Quarto di Finale 1, mentre Giovanni Venturini (Romeo Ferraris), il suo compagno di squadra Maxime Martin e Jordi Gené (CUPRA EKS) sono nella griglia del Quarto di Finale 2 del Pool FAST.

Il giro di Jordi Gené nelle Qualifiche 2 è stato annullato per aver superato i limiti della pista alla Curva 11.

L’azione in pista riprende alle 12;25 ora locale per le qualifiche della Pool FURIOUS.

Pool FAST: Q1

Ekström

Azcona

Ceccon

Venturini

Martin

Gené

