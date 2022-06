Mattias Ekström è stato perfetto vincendo la DHL Super Final della Pool FURIOUS e venendo incoronato King of the Weekend davanti ai compagni di squadra Adrien Tambay e Jordi Gené nella classifica finale dopo aver combattuto contro Mikel Azcona (Hyundai Motorsport) nelle prime fasi della battaglia.

Credit Foto FIA ETCR

Ad

Ekström ha mantenuto la posizione sfruttando il Power Up quanto bastava per impedire ad Azcona di sfidarlo in partenza, prendendo la linea interna per dare al pilota della Hyundai Motorsport un compito più arduo all’esterno; i due hanno avuto un leggero contatto mentre scendevano verso la curva 2, ancora affiancati, con il pilota della Cupra EKS che ha prevalso all’ingresso della curva 3.

FIA ETCR Il Circuit Zolder pronto ad ospitare il FIA ETCR UN' ORA FA

Maxime Martin ha tenuto d’occhio il duo di testa ed è riuscito a portare Azcona all’esterno della curva 3, con lo spagnolo ritrovatosi 3° in un paio di curve. Più indietro, nel corso del primo giro, Tom Blomqvist ha cercato di portare la sua Cupra davanti alla Hyundai di Nicky Catsburg, mentre Giovanni Venturini sembrava inizialmente adottare la strategia dei suoi compagni di squadra della Romeo Ferraris nell’aspettare a usare il Power Up fino all’ultimo, finché non si è presentata l’occasione.

Credit Foto FIA ETCR

Blomqvist è riuscito a superare Catsburg con una leggera toccata, ma l’olandese non si è dato per vinto e ha risposto alla 9 nel corso del primo giro per riconquistare la posizione. Questo ha permesso a Venturini di approfittarne e di guadagnare la posizione alla stessa curva.

In testa alla corsa, Ekström ha controllato Martin, ma all’inizio del secondo giro la Giulia della Romeo Ferraris in grado di guadagnare una posizione è stata quella di Venturini, che ha superato Catsburg sul lungo rettilineo di Jarama. Nicky si è però subito portato alle spalle del veneto e lo ha superato alla 9, mentre Blomqvist lo ha imitato sul rettilineo d’arrivo.

Credit Foto FIA ETCR

Il terzo giro è stata una doppia lotta a tre, con il gruppo di testa composto da Ekström-Martin-Azcona a un secondo di distacco da Catsburg-Blomqvist-Venturini. Blomqvist ha provato l’assalto alla quinta piazza, puntando all’esterno di Catsburg, ma ciò ha dato a Venturini modo di scavalcarlo alla curva 2. Catsburg ha approfittato di queste scaramucce per allungare sui due.

Credit Foto FIA ETCR

Il penultimo giro ha visto Azcona sfoggiare la sua maggiore grinta, tormentando Martin, e Blomqvist ha continuato a farsi sotto contro Venturini, così l’ultimo giro ha visto Ekström mantenere il comando, ma non attaccato da Martin, che era riuscito a scrollarsi di dosso Azcona. Il Campione in carica ha vinto con mezzo secondo di distacco su Martin, mentre i piloti Hyundai sono arrivati più distanziati, con Azcona-Catsburg terzo e quarto, seguiti da Venturini e Blomqvist molto determinato inseguisse Venturini sul traguardo.

Pool FURIOUS: DHL Super Final

Credit Foto FIA ETCR

Pool FURIOUS: Classifiche

Credit Foto FIA ETCR

King of the Weekend di Jarama

Credit Foto FIA ETCR

Classifica assoluta dopo Jarama

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Ekström exemplary in FURIOUS Jarama DHL Super Final IERI A 14:21