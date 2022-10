E’ finita. Dopo un’intensa stagione di sei gare, le battaglie si sono placate e il primo anno del FIA ETCR eTouring Car World Cup va in archivio. Il direttore della serie, Xavier Gavory, ci offre il suo punto di vista su un incredibile 2022.

La prima stagione del FIA ETCR eTouring Car World Cup è stata all’altezza delle tue aspettative?

“La serie è ancora giovane, ma si sta rafforzando nonostante le sfide che si presentano lungo il percorso. L’elemento più importante è il fatto che stiamo facendo un passo avanti e costruendo qualcosa. Diventare una Coppa del Mondo FIA rappresenta un grande passo avanti ed è stata una vera e propria svolta. In pista, l’azione è stata fenomenale, con tanti scenari diversi che si sono verificati nel nostro formato di gara. Abbiamo assistito a fotofinish, scontri tra compagni di squadra, piloti che parlavano direttamente con gli avversari mentre erano ancora in pista per esprimere le loro opinioni, tattiche di squadra e drammatici momenti fuori pista”.

Ad

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Tambay Campione del FIA ETCR: ecco le sue parole una settimana dopo il titolo 03/10/2022 ALLE 09:59

“Alla fine, il bilancio è tanto positivo quanto promettente. Siamo stati visti da quasi 160.000 spettatori nel corso della stagione, abbiamo guadagnato molta più visibilità rispetto al 2021 con il PURE ETCR e, di conseguenza, il nostro valore mediatico è aumentato di oltre il 300% solo nei primi cinque eventi, grazie a un maggior numero di emittenti, a orari di trasmissione migliori e a un aumento del volume delle trasmissioni, a un maggior numero di eventi, a una line-up di piloti grandiosa, a gare incredibili e a una famiglia ETCR felice. È stato un anno positivo”.

Quanto era diversa la variante FIA del 2022 rispetto a quella PURE del 2021? “Nel 2021 il PURE ETCR è stato considerato principalmente come una stagione di prova, soprattutto a causa delle sfide globali dell’epoca. Il 2022, in confronto, è stato un vero e proprio trampolino di lancio verso un futuro brillante. Sono particolarmente orgoglioso del fatto che siamo riusciti a mantenere il nostro DNA – essere diversi e audaci – e allo stesso tempo a dare uno sport vero e proprio attraverso un format di gara diverso, con battaglie brevi e serrate e un approccio più sostenibile. La differenza principale è stata la semplificazione del format sportivo e l’evoluzione dell’identità del marchio, soprattutto in TV. Ma il grande cambiamento è stato probabilmente il nostro modo di raccontare la storia in TV, con più azione e più finestre sul nostro sport per la televisione”.

Credit Foto FIA ETCR

Quali sono stati i momenti salienti del 2022 per te?

“Ci sono tante cose da ricordare, azione in pista e mosse audaci da parte dei piloti, testacoda, uscite di pista, emozioni sul podio. È possibile guardare a ciascuno dei nostri sei round e indicare che sono accadute grandi cose. La nostra apertura di stagione, la Infinite Reality Race FR nell’ambito del Pau Motors Festival, è stata incredibile. Abbiamo messo in mostra le corse elettriche sulle strade di un luogo iconico dell’automobilismo, davanti a una folla enorme. Ha creato lo scenario per la stagione, con la Cupra EKS che ha dominato, grandi battaglie da parte di Romeo Ferraris e Hyundai Motorsport N, con entrambi i piloti del King of the Weekend nel corso della stagione. Anche l’ultima gara al Sachsenring è stata un ottimo mix di tutta l’azione di quest’anno, a cominciare dai quattro contendenti che si sono presentati all’evento, con un sacco di colpi di scena, molti spettatori e un Campione che ha meritato: Adrien Tambay è stato costante e combattivo per tutta la stagione”.

Credit Foto FIA ETCR

“Tutto ciò che abbiamo ottenuto nel 2022 non sarebbe stato possibile senza il duro lavoro di tutti i dipendenti di Discovery Sports Events e delle nostre parti interessate, FIA, WSC, Goodyear, DHL, NextHash, HTWO e Magelec Propulsion; ringraziamo tutti per il loro sostegno”.

Credit Foto FIA ETCR

Quali sono stati gli aspetti più impegnativi di questa stagione? “Lanciare una nuova serie è di per sé una sfida! Tra queste, oltre ai vincoli logistici che ci hanno costretto a modificare il calendario e al clima estremamente caldo che abbiamo affrontato per quasi tutta la stagione, una delle principali è stata quella di cambiare la percezione che gli appassionati di motorsport hanno della mobilità elettrica e delle corse elettriche. Siamo consapevoli di essere all’inizio del viaggio. Ma anche se alcuni rimangono riluttanti, e ci vorrà ancora del tempo, l’aspetto più soddisfacente è stato assistere a un completo cambiamento di opinione. Le nostre auto sono potenti, impressionanti, le battaglie sono serrate e imprevedibili in pista, e molte persone si sono unite al movimento. È una grande soddisfazione aprire la strada al futuro della mobilità”.

Credit Foto FIA ETCR

Cosa ti ha sorpreso in questa stagione? “L’entusiasmo della gente sul posto, dimostrato soprattutto dalla nuova generazione di appassionati che abbiamo visto a Vallelunga. Il nostro promotore locale, insieme alla Regione Lazio, ha portato centinaia di bambini al circuito per scoprire la mobilità elettrica e le corse elettriche ed è stato favoloso condividere la nostra serie con un pubblico nuovo, coinvolto ed entusiasta. L’altra cosa che mi ha sorpreso positivamente è stata la rapida crescita della comprensione comune sul riscaldamento globale dopo questa terribile estate, che dà ancora più senso al nostro approccio sostenibile. Il motorsport deve cambiare. Tutti noi dobbiamo cambiare il nostro stile di vita e i nostri modelli di consumo. La mobilità elettrica è parte della soluzione globale e siamo orgogliosi di promuoverla e di intraprendere azioni concrete verso la sostenibilità”.

Credit Foto FIA ETCR

Quanto è stata intensa la battaglia in pista? “Il FIA ETCR è anche sport e azione, per cui direi molto. Le nostre auto a trazione posteriore sono iper-potenti e impegnative da guidare, e con i nostri piloti che sono tra i migliori di auto turismo al mondo, lo spettacolo è stato massimo. È stata una grande soddisfazione dare il benvenuto a nuovi piloti con carriere incredibili come Bruno Spengler, Maxime Martin, Adrien Tambay e Norbert Michelisz accanto a volti noti come Mattias Ekström”.

Credit Foto FIA ETCR

Quali cambiamenti vorreste apportare nel prossimo futuro? “Ci sono cose interessanti in arrivo. Continueremo a dare impulso a un maggior numero di eventi e a passare a un solo pilota per vettura, il che ci consentirà di semplificare il nostro format sportivo. Ci sono molte cose in cantiere e non vediamo l’ora di realizzarle!”

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Al Sachsenring la Romeo Ferraris conclude la stagione 2022 del FIA ETCR 29/09/2022 ALLE 05:50