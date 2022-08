Il quinto round del FIA ETCR eTouring Car World Cup si è concluso con uno spavento per Bruno Spengler, protagonista di un incidente nella sua DHL Super Final che ha comportato il ricovero in ospedale e successive cure mediche.

A seguito della diagnosi di frattura di due vertebre, il pilota di Romeo Ferraris spiega cosa è successo a Vallelunga, il trattamento ricevuto e quando potremo rivederlo in azione.

Ad

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR FIA ETCR driver Spengler targeting September to be back to full power 18 ORE FA

Come stava andando l’evento di Vallelunga prima dell’incidente?

“Vallelunga è stata una sfida unica, con le temperature molto alte, ma la squadra ha fatto un gran lavoro e ancora una volta avevamo un’ottima macchina, proprio come a Zolder, anche se i due circuiti sono molto diversi. Ero sicuramente in lizza per finire sul podio del weekend, secondo o tero posto erano possibili. Ero 2° nella Super Finale DHL e purtroppo abbiamo avuto un guasto sulla parte sinistra al terzo giro. Non siamo sicuri al 100% della causa”.

“Questo mi ha fatto perdere il controllo della vettura alla curva 2 e il resto lo sapete. Per il resto, si prospettava di nuovo un ottimo weekend. Ero soddisfatto delle prestazioni fino a quel momento. Avevamo una macchina molto competitiva. Sicuramente, credo che avessimo la possibilità di vincere”.

Com’è stato l’incidente vissuto al volante?

“Non ho potuto fare molto. È stato davvero inaspettato, all’improvviso è successo tutto e ho perso il controllo della macchina. Sono andato all’indietro nella ghiaia, il posteriore è decollato ed è atterrato di nuovo. Lì ho sentito un forte dolore alla schiena e poi sono finito contro le barriere. Non ero sicuro di cosa fosse successo, faceva un gran male, quindi ho preferito rimanere in macchina per farmi medicare per evitare di farmi male ulteriormente”.

Cosa ci può dire dell’operazione e del processo di recupero?

“Prima di tutto, il team medico del circuito e dell’ospedale locale ha fatto un ottimo lavoro. Sono fortunato perché dove vivo, a Strasburgo, c’è un ottimo ospedale e uno dei migliori professori per questo tipo di operazioni. Il professor Gangi ha eseguito personalmente l’intervento e sono molto grato per questo e colpito dal lavoro di tutta la sua équipe”.

“Prima dell’intervento, avevo sentito dire che con questo tipo di lesione potevano essere necessari dai tre ai quattro mesi prima di poter pensare di praticare qualsiasi tipo di sport o attività. Quindi sarebbero stati almeno quattro mesi senza gareggiare. Sarebbe stata davvero dura. Sono stato quindi molto fortunato che l’intervento sia stato eseguito in quattro giorni, quando sono tornato a casa. L’intervento che ho subito divide il tempo di recupero per più di due. Funziona iniettando un cemento speciale nelle vertebre. Ringrazio ancora una volta il professor Gangi e la sua équipe perché così non mi perderò nessuna gara quest’anno”.

Credit Foto FIA ETCR

Quando sarai pronto a tornare al volante?

“Entro la fine di agosto o l’inizio di settembre sarò di nuovo al 100% in grado di guidare un’auto da corsa. È una notizia straordinaria per me e mi sento già molto meglio, ho ancora un po’ di male, ma molto meno di prima dell’operazione.

“Fra un po’ andrò in Italia a Formula Medicine dal medico e al centro di formazione, dove andiamo sempre con i piloti di BMW Motorsport per fare la mia riabilitazione. Lì riceverò anche il supporto di BMW per poter recuperare il più velocemente possibile. Si tratta di 10-12 giorni, per assicurarmi di essere al 100% della forma entro la fine di agosto e poi le cose potranno ricominciare a girare. A pieno regime. Mi sto muovendo per questo e sono molto grato per questa opportunità e per questa possibilità di recuperare così rapidamente”.

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Michelisz: “Sono contento dei progressi fatti nel FIA ETCR 2022” 12/08/2022 A 06:50