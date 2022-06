La prima serie di auto turismo elettriche, FIA ETCR eTouring Car World Cup, iniziata il mese scorso con la Infinite Reality Race FR sulle strade di Pau. È il momento di dare un’occhiata alla tecnologia che sta dietro questi mezzi, con qualche parola dei piloti che si daranno battaglia in pista.

Credit Foto FIA ETCR

Ad

Le auto turismo più estreme

FIA ETCR Xavi Serra: “Il nostro obiettivo è vincere ancora il titolo nel FIA ETCR” UN' ORA FA

Le macchine del FIA ETCR sono create dai costruttori utilizzando come base il telaio di un’auto stradale, quindi progettando un kit standard fornito ai team da WSC Group, con l’energia immagazzinata nella batteria Williams Advanced Engineering e alimentata attraverso la trasmissione, i motori e gli inverter Magelec Propulsion.

Tutte le auto sono a trazione posteriore, con due motori elettrici per ogni ruota. Queste bestie hanno due modalità di potenza, 300kW e 500kW, con quest’ultima cifra equivalente a 670CV mentre la prima equivale ancora a oltre 400CV.

Credit Foto FIA ETCR

I quattro motori elettrici funzionano a 12.000 giri al minuto attraverso una trasmissione a velocità singola, senza freno motore o rigenerazione per rallentare l’auto: questo spetta tutto ai freni, sapendo che il mezzo è di 1800kg.

I pneumatici Goodyear scanalati per tutte le stagioni sono un altro aspetto che distingue il FIA ETCR dalle altre competizioni per auto turismo, in quanto sono sostenibili e rilevanti per l’industria automobilistica e aumentano l’impegno per i piloti.

Credit Foto FIA ETCR

In quanto serie FIA, lo sviluppo e l’impiego delle vetture è stato notato da un luminare delle auto turismo come Alan Gow, Presidente della Commissione Turismo della FIA.

“È stato un grande piacere assistere allo sviluppo di questo concetto dall’idea originale a oggi”, ha dichiarato Gow.

“Le vetture sono davvero impressionanti in termini di prestazioni e le loro esigenze uniche rappresentano una grande sfida per i piloti. La serie ha tutti gli ingredienti necessari per produrre un grande spettacolo e ci offre molti spunti per questa stagione”.

Come sono le auto da guidare? Ecco le prime impressioni dei piloti.

Tom Blomqvist, CUPRA EKS

Sarà una sfida guidare questa macchina! Ma ad essere sincero, la prima volta che l’ho fatto sono rimasto piacevolmente sorpreso. È pesantissima, ma è un’auto da corsa ben bilanciata. La macchina mi ha dato subito fiducia, il che è sempre una buona cosa e quando non si ha molto tempo a disposizione in pista rende più facile la vita di un pilota.

Bruno Spengler Romeo Ferraris

“È un’auto incredibile perché è piuttosto pesante e molto diversa da quelle a cui sono abituato. Niente deportanza e pneumatici scanalati. Quindi ci sono molte cose da fare sul proprio stile di guida per adattarsi a questa vettura rispetto a quelle che conoscevo prima. Ma mi piace, è divertente. E quando si scaricano 500 kilowatt, è impressionante. L’auto ha molta potenza ed è pesante, quindi i freni devono lavorare molto, e non c’è nemmeno molta aderenza! È una grande sfida guidarla. Ma a me piace. È divertente!”

Norbert Michelisz, Hyundai Motorsport N

“Per il 90% della mia carriera sono stato abituato alle auto turismo a trazione anteriore, quindi è stato un grande salto nel buio. Se si considera la gamma di auto da corsa, le due vetture non potrebbero essere più lontane l’una dall’altra. La ETCR ha il doppio della potenza e della coppia in modalità di qualifica. È a trazione posteriore. Monta pneumatici quasi stradali rispetto a quelli slick ed è più pesante di circa 500 chilogrammi. Alla fine, come pilota, devi adattare la tua guida. Per me, questa vettura richiede movimenti raffinati, una guida fluida, e sarà la sfida più grande della mia carriera riuscire a domare questa bestia”.

FIA ETCR I piloti 2022: Adrien Tambay UN' ORA FA