La lotta per il titolo piloti del FIA ETCR eTouring Car World Cup sembra sempre più a vantaggio di Adrien Tambay dopo che due dei suoi rivali hanno avuto dei Quarti di Finale della Pool FAST di sofferenza: Mattias Ekström ha conquistato il secondo posto nel primo Quarto, mentre Maxime Martin ha concluso al secondo posto il secondo Quarto molto più movimentato.

Il primo quarto di finale FAST è stato relativamente tranquillo, con la partenza e l’arrivo della gara nello stesso ordine: Tom Blomqvist – Mattias Ekström – Giovanni Venturini; la sorpresa più grande è stata che Blomqvist non ha alzato il piede per far passare Ekström. Anzi, lo svedese ha dovuto prestare maggiore attenzione alle sue spalle, mentre Venturini cercava di mettere la sua Giulia ETCR di Romeo Ferraris davanti alla Cupra del rivale.

Pool FAST – Quarti di Finale 1: Risultati

Tom Blomqvist CUPRA EKS

“Un buon quarto di finale, sono riuscito a vincere. Ovviamente le qualifiche mi hanno preparato a questo, riuscendo a ottenere la pole position questa mattina e poi a convertirla nel successo in gara. Mattias è stato molto corretto, ma domani sarà una giornata diversa. Ovviamente lui cercherà di vincere, ma io sono contento di aver iniziato bene finora”.

Mattias Ekström CUPRA EKS

Giovanni Venturini Romeo Ferraris

“Il primo quarto di finale è finito con un terzo posto, quindi ultimo, e domani inizieremo dal primo nella seconda semifinale. La gara è stata abbastanza buona in termini di ritmo, ma si sa che quando ci sono auto simili intorno a te è abbastanza difficile superarle, quindi vedremo domani”.

Quarti di Finale 2

Il secondo quarto di finale FAST è stato molto più combattuto, con una coppia di piloti della Hyundai Motorsport N – Nicky Catsburg e Jean-Karl Vernay – che ha avuto come unico obiettivo tenersi dietro quello della Romeo Ferraris, Maxime Martin.

Catsburg è partito forte, vanificando qualsiasi vantaggio della pole di Martin fino alla prima curva, dove il belga è giunto lungo permettendo all’olandese di prendere il comando nelle curve successive, dalle quali la Veloster N ETCR è uscita in testa.

Martin è poi diventato l’obiettivo di Vernay, che lo ha toccato da dietro; ironia della sorte, ciò ha dato a Martin una migliore percorrenza curva affiancando Catsburg, che si è poi difeso con forza, lasciando l’avversario preda di Vernay.

Martin ha però tenuto la pressione su Vernay, mentre Catsburg ha potuto proseguire la cavalcata indisturbato. Il pilota della Giulia ha risparmiato più Power Up del suo rivale per preparare un emozionante giro finale; l’alfiere della Romeo Ferraris che ha provato a passare all’esterno della curva 1, per poi ritentare un colpo in modo aggressivo successivamente, conquistando la seconda piazza ai danni di Vernay alla penultima curva rendendo pan per focaccia al francese.

Entrambi i rivali di Tambay nella Pool FAST hanno ottenuto risultati non fantastici, quindi il pilota della Cupra EKS ha ricevuto un ulteriore spinta verso il titolo, dato che nella Pool FURIOUS Mikel Azcona è stato squalificato dai risultati delle qualifiche dopo le verifiche tecniche post-sessione, a causa della ruota anteriore destra che sporgeva dalla carrozzeria oltre a quanto previsto dal regolamento tecnico. Questo non solo ha fatto perdere al pilota di Hyundai Motorsport N i punti di qualificazione, ma lo ha anche fatto retrocedere al secondo quarto di finale della Pool FURIOUS; le sue speranze di titolo sono quindi finite.

Pool FAST – Quarti di Finale 2: Risultati

Nicky Catsburg Hyundai Motorsport N

“Ho fatto una buona partenza, Maxime è andato un po’ largo alla prima curva, così sono stato in grado di affiancarlo e passarlo all’esterno della seconda. È stata una bella sensazione. Purtroppo mi ha colpito da dietro alla terza curva, poi per tutta la quarta siamo stati fianco a fianco, abbiamo avuto diversi contatti ma sono riuscito a stare davanti. Dopo di che, onestamente, è filato tutto liscio. Ora sono in Semifinale 1 e non vedo l’ora che arrivi domani”.

Maxime Martin Romeo Ferraris

“Una gara sicuramente deludente. Ho chiuso alla prima curva in modo che Nicky non potesse passarmi, ma poi J-K mi spingeva e mi bloccava, ma comunque si tratta di gare, quindi vediamo domani”.

Jean-Karl Vernay Hyundai Motorsport N

“Non appena Nicky ha mandato un po’ largo Maxime, mi sono infilato e l’ho passato. Sono sicuro che la gara è stata molto emozionante da vedere! Dopo la modifica apportata tra le mie qualifiche e quelle di Mikel, la macchina è incredibilmente buona. Sono ancora arrabbiato per questa mattina, ma almeno abbiamo trovato una soluzione ed è stato divertente. Vediamo come andremo domani; sarà una gara calda e dovremo mantenere il sangue freddo”.

Punteggi dei Quarti di Finale FAST

Classifica Pool FAST (prima dell’esclusione di Azcona)

Classifica Pool FAST (dopo l’esclusione di Azcona)

Pool FAST – Semifinale 1: la griglia

Pool FAST – Semifinale 2: la griglia

Ecco come seguire tutto il weekend

