Tom Blomqvist ha centrato la Pole Position della Pool FAST al Sachenring, dove nel weekend della Race DE si giocherà il titolo con il compagno Mattias Ekström in questo finale del FIA ETCR eTouring Car World Cup.

Race DE Pool FAST: Qualifiche

Ad

Credit Foto FIA ETCR

FIA ETCR Iniziato il gran finale di stagione del FIA ETCR al Sachsenring 13 ORE FA

Il pilota della Cupra EKS era finito anche in testacoda in Q1, ma in Q2 è balzato al comando in 1’28″132 con un decimo di vantaggio su Ekström.

Nella Q1, Maxime Martin (Romeo Ferraris) aveva migliorato di poco e un giro a vuoto nella Q2 lo ha relegato al quarto posto e al secondo Quarto di Finale. Il suo collega Giovanni Venturini in Q2 ha abbassato il proprio crono ottenendo il terzo tempo assoluto.

Tempi Q1

Credit Foto FIA ETCR

È stata una sessione da dimenticare per la Hyundai Motorsport N. Jean-Karl Vernay è risultato il più lento sia in Q1 che in Q2, mentre Nicky Catsburg non è riuscito a migliorare sufficientemente chiudendo quinto nella combinata.

Tempi Q2

Credit Foto FIA ETCR

Quarti di Finale 1: la griglia

Credit Foto FIA ETCR

Quarti di Finale 2: la griglia

Credit Foto FIA ETCR

Tom Blomqvist CUPRA EKS

Credit Foto FIA ETCR

“È come fosse suonata la sveglia stamattina! Ho bisogno di un’auto competitiva e il mio giro in Q1 non è stato proprio il massimo. La macchina è migliorata di giro in giro, quindi sono riuscito a ottenere un po’ più di prestazioni con il secondo, sono contento. Mattias è secondo, quindi ovviamente da questo punto di vista è un buon inizio”.

Mattias Ekström CUPRA EKS

Credit Foto FIA ETCR

“È sempre molto divertente lottare con tutti, soprattutto in qualifica. Abbiamo messo le cose in chiaro e Tom ha fatto un lavoro fantastico, quindi complimenti a lui. Ho cercato di fare un bel giro, ma quando hai solo due tentativi non è così facile, ma siamo soddisfatti. Il fine settimana è ancora lungo, con i quarti di finale in programma oggi, quindi la strada è ancora lunga”.

Giovanni Venturini Romeo Ferraris

Credit Foto FIA ETCR

“Le qualifiche sono andate bene, ho chiuso 3° alla fine. Ho migliorato molto tra la Q1 e la Q2, ma sto ancora imparando a conoscere la pista, quindi vedremo cosa succederà in gara. Sono fiducioso che la macchina sia buona e che la squadra abbia fatto un ottimo lavoro”.

Maxime Martin Romeo Ferraris

“È stata una buona Q1 con un buon giro, poi in Q2 ho commesso diversi errori e uno davvero grosso, quindi ho migliorato ma non abbastanza. Credo che avessimo il passo per fare la pole, fa parte del gioco quando hai un solo giro a disposizione. La gara sarà molto combattuta e serrata. Buon lavoro da parte di tutti gli altri. Ora dovremo lottare per tornare alla semifinale e cercare di arrivare in alto”.

Nicky Catsburg Hyundai Motorsport N

Credit Foto FIA ETCR

“Alla fine le qualifiche sono state deludenti. Era molto promettente dopo il primo run, ero convinto che sarei stato facilmente tra i primi tre, ma poi tutti sono andati molto più veloci nel secondo. La macchina non era perfetta nella Q2, c’era troppo sottosterzo e quindi ho perso un po’ di prestazioni, ma onestamente era molto meglio rispetto a ieri, molto più paragonabile al resto della stagione, quindi ora possiamo lavorare un po’ sul set-up e migliorare per le qualifiche della Pool Furious. Sono convinto che possiamo fare una buona gara; devo battere Maxime e passare al gruppo successivo”.

Jean-Karl Vernay Hyundai Motorsport N

Credit Foto FIA ETCR

“Le qualifiche non sono andate come volevamo, è stato difficile. Perdiamo molto nel primo settore, il che è negativo perché il secondo e il terzo erano buoni, soprattutto nel mio primo giro, ma il tempo che perdiamo in partenza è difficile da recuperare. Speravo di migliorare nel secondo giro, ma era difficile scaldare la gomma e sono andato dritto, quindi anche se ho migliorato abbiamo perso troppo tempo. Non è dove volevamo essere ed è difficile trovare un aspetto positivo”.

Ecco come seguire il weekend

FIA ETCR Tutto pronto per il gran finale del FIA ETCR al Sachsenring 17 ORE FA