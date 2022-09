Il leader di campionato Adrien Tambay ha conquistato la pole position del Pool FURIOUS al Sachenring per la Race DE, ultimo round del FIA ETCR eTouring Car World Cup.

Il pilota della Cupra EKS ha girato in 1’28″173 con la sua e-Racer in Q1 e non è riuscito a migliorarsi nella Q2, cosa che però non è riuscita nemmeno a Mikel Azcona (Hyundai Motorport N) con la Veloster N ETCR, terzo in entrambe le sessioni, mentre Norbert Michelisz ha fatto leggermente meglio del tempo sul giro nella Q2 con l’altra Hyundai.

Ad

Pool FURIOUS: Qualifica combinata

FIA ETCR FIA ETCR Pool FAST: Pole per Blomqvist al Sachsenring 7 ORE FA

Credit Foto FIA ETCR

Le Giulia ETCR della Romeo Ferraris condotte da Bruno Spenger e Luca Filippi hanno fatto registrare entrambi il giro più veloce in Q2, con Filippi che ha scavalcato la Cupra di Jordi Gené.

Tempi Q1

Credit Foto FIA ETCR

Tempi Q2

Credit Foto FIA ETCR

Quarti di Finale 1: la Griglia

Credit Foto FIA ETCR

Quarti di Finale 2: la Griglia

Credit Foto FIA ETCR

Punteggi

Credit Foto FIA ETCR

Adrien Tambay CUPRA EKS

Credit Foto FIA ETCR

“Per qualche motivo la pista era forse un po’ più lenta in Q2, non so, ma era un po’ più difficile ottenere di più dalla macchina. Ad essere onesti, l’intero team ha fatto un lavoro straordinario per mettere la vettura in pole position in entrambe le batterie. Questa pista è come un toro impazzito quando si guida con 500 kW, è pazzesca perché la macchina è potente con poca aderenza, quindi è una vera sfida per un pilota L’ho trovato molto simile a una sorta di rallycross, in cui bisogna guidare forte nel primo giro”.

Mikel Azcona Hyundai Motorsport N

Credit Foto FIA ETCR

“Le qualifiche sono state molto buone, sono 2°. Ho fatto un buon giro iniziale in Q1 con un feeling molto migliore rispetto alle prove libere di ieri. La vettura è migliorata in termini di bilanciamento dell’anteriore e del posteriore, ora è sempre sotto controllo e mi permette di andare al limite fin dall’inizio della sessione con un’ottima aderenza complessiva. Mi piace l’assetto, che è molto importante per i quarti di finale, quindi sono molto contento. Eravamo molto vicini alla pole position, ma comunque sono buoni punti per il campionato”.

Norbert Michelisz Hyundai Motorsport N

Credit Foto FIA ETCR

“Le qualifiche sono andate bene, siamo riusciti a migliorare un po’ nella seconda manche, il che è stato positivo. Probabilmente ho guidato male in alcune parti; si pensa sempre dopo a dove si può aver perso, ma alla fine sono soddisfatto della sessione, è stata una buona qualifica per me e non vedo l’ora che arrivi il pomeriggio”.

Bruno Spengler Romeo Ferraris

Credit Foto FIA ETCR

“Sono 4° e va bene, anche se non è una grande soddisfazione. Diciamo che sarebbe stato bello essere nei primi quattro in generale per fare più punti. Penso che abbiamo migliorato rispetto a ieri, il che è già positivo, credo che possiamo ancora crescere nelle gare e l’obiettivo ora è quello di fare un buon lavoro per ottenere il massimo dei punti in ogni gara. Penso che la nostra macchina non sia male, anche se forse possiamo lavorare su alcuni aspetti per migliorarla in gara. Ma il pacchetto base è molto buono. Vediamo ora, nel corso delle gare, quanti punti riusciremo a fare, ma l’obiettivo è essere costanti e fare più punti possibile”.

Luca Filippi Romeo Ferraris

Credit Foto FIA ETCR

“Eravamo tutti molto vicini, un gruppo molto compatto come al solito. Ho commesso tre piccoli errori nello stesso giro, il mio migliore, e quindi probabilmente non sono dove avevo la possibilità di essere. Devo recuperare dalla quinta piazza e fare una buona Semifinale e un buon Quarto di Finale per avere la migliore posizione possibile per la Super Final DHL di domani, ma la macchina va davvero bene e il circuito è davvero piacevole”.

Jordi Gené CUPRA EKS

Credit Foto FIA ETCR

Come seguire tutto il weekend

FIA ETCR Iniziato il gran finale di stagione del FIA ETCR al Sachsenring 20 ORE FA