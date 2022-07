Il FIA ETCR eTouring Car World Cup è pronta per il suo quinto round, la Race IT dell’Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, con l’azione in pista che inizierà sabato 23 nello storico impianto situato nella gloriosa Regione Lazio.

Il FIA ETCR ha una storia con Vallelunga, che è stato la sede del primo round del suo predecessore, il PURE ETCR, nel 2021. Quest’anno il FIA ETCR correrà insieme al FIA WTCR, il che significa un altro fine settimana molto impegnativo per alcuni piloti che corrono entrambe le serie. È la terza volta in questa stagione che ETCR e WTCR sono insieme, dopo la Race FR di Pau e la Race HU di Budapest.

Credit Foto FIA ETCR

Le squadre sono arrivate nel Lazio per essere accolte da oltre 400 bambini venerdì, grazie a un’iniziativa tra il circuito, la Regione Lazio, FIA ETCR e le scuole locali. Ai bambini è stato riservato un ampio programma educativo e ludico, che ha incluso una conferenza stampa, visite alle squadre, l’esperienza della FIA ETCR Energy Station da vicino e persino un giro di pista su autobus elettrici!

All’evento hanno partecipato i media locali, il Vicepresidente della Regione Lazio e l’Assessore al Turismo, oltre ai Presidenti di ACI e ACI Vallelunga.

Inaugurato negli anni Cinquanta, Vallelunga ha una lunga storia, ma l’autodromo di proprietà dell’Automobile Club d’Italia è al passo con i tempi in quanto primo hub italiano per l’elettromobilità e smart track, con una propria infrastruttura di ricarica permanente. I pannelli solari non solo coprono il fabbisogno del circuito, ma producono il 20% di energia in più rispetto al fabbisogno della sola pista.

Il FIA ETCR utilizzerà il tracciato internazionale di 3,2 km e le gare inizieranno sabato mattina con le qualifiche a partire dalle 10;00, seguite dai quarti di finale nel pomeriggio. La domenica si terranno le semifinali a partire dalle 10:00 e le DHL Super Finals nel pomeriggio.

Xavier Gavory, Direttore del FIA ETCR

“Vallelunga è simbolica per l’ETCR perché è qui che tutto è iniziato con il primo evento PURE ETCR. È bello per noi tornare su questo terreno, dove la Romeo Ferraris faranno di tutto per stupire ed essere incoronata alla fine del weekend dopo le loro ottime prestazioni a Zolder”.

“Il FIA ETCR è tutto incentrato sullo sport, ma anche sulla pedagogia e sull’educazione. L’opportunità di ospitare più di 400 bambini questa mattina e di mostrare loro il futuro della mobilità è stata davvero incredibile. Vorrei ringraziare l’autodromo di Vallelunga e la Regione Lazio per averci ospitato e per essere così proattivi nella promozione delle nuove mobilità”. Il piano urbano della mobilità sostenibile (SUMP), che ha già permesso la creazione di quasi 150 km di piste ciclabili nella città di Roma, dimostra il dinamismo della regione”.

“Ci aspettiamo un evento intenso e caldo, dato che l’Europa continua a sperimentare condizioni meteorologiche estreme. Questo ci dà un motivo in più per promuovere un approccio sostenibile agli sport motoristici e ai trasporti”.

