La Romeo Ferraris vive la vigilia del weekend più atteso nella stagione 2022 del FIA ETCR, quello di casa a Vallelunga.

Il tracciato alle porte di Roma ospita il quinto round in calendario, dal 22 al 24 luglio, e il costruttore di Opera si presenta sull’onda dell’entusiasmo per la vittoria assoluta conquistata con Maxime Martin nella precedente gara di Zolder.

Il riconoscimento di “King of the Weekend” raggiunto dal belga nello scorso appuntamento è la testimonianza della costante crescita del progetto Giulia ETCR, con la Romeo Ferraris che ha rafforzato il secondo posto nella classifica costruttori.

La sfida sul circuito “Piero Taruffi” costituisce una ulteriore opportunità per proseguire sulla strada intrapresa, e avrà un forte valore simbolico: proprio qui, nel marzo 2021, la Romeo Ferraris effettuò i primi test con la sua vettura Turismo totalmente elettrica, mentre a giugno avvenne il battesimo del campionato, chiamato PURE ETCR prima di ricevere da questa edizione la prestigiosa titolazione FIA. A distanza di quasi un anno e mezzo, i progressi sono tangibili sotto ogni aspetto.

La tappa italiana sarà quella di casa anche per Luca Filippi e Giovanni Venturini, due dei quattro piloti che compongono la line-up Romeo Ferraris, ed entrambi in cerca di un weekend lineare che permetta loro di esprimere tutto il potenziale di cui dispongono, e già visto in singole manche. Come loro, anche Martin e Bruno Spengler andranno a caccia di un altro risultato di prestigio per la Romeo Ferraris.

“Finalmente arriva la nostra gara di casa, quindi devo raccogliere altri punti per tutta la squadra!” ha detto Venturini. “Ovviamente il nostro obiettivo nella nostra gara è quello di essere il costruttore vincitore e, ovviamente, il Re del weekend! Quindi continuiamo a spingere per la gara e vediamo cosa succede!”.

Filippi si aspetta altrettanto dalle opportunità in casa.

“Finalmente andiamo a Vallelunga, dove tutto è iniziato quando abbiamo provato per la prima volta la Giulia ETCR e dove anche io ho provato per la prima volta la vettura ETCR”, ha detto.

“Non vedo l’ora di tornarci per vedere quanto siamo cresciuti nel corso di un anno intero; vediamo quanto abbiamo guadagnato in termini di prestazioni noi come squadra, ma anche tutti i costruttori. Penso che abbiamo un pacchetto molto forte e non vedo l’ora di correre nel mio Paese”.

Come i due colleghi italiani, anche Martin e Bruno Spengler andranno a caccia di un altro risultato di prestigio per la Romeo Ferraris.

“Vallelunga è una gara di casa per il team, quindi non vedo l’ora di andarci. Penso che potremo sfruttare il ritmo che abbiamo avuto a Zolder, che è stato molto positivo e molto buono. Quindi è ottimo andare a Vallelunga con questa spinta”, ha detto Spengler. “È una pista molto diversa e sarà molto più calda”.

“Quindi mi aspetto che si presentino nuovi problemi e che ci si adatti a nuove cose. Ma non vedo l’ora che arrivi la gara di casa per cercare di dare a Romeo Ferraris il massimo dei punti”.

Uomo di Zolder, Maxime Martin è fiducioso anche per il ritorno a casa della squadra.

“Non vedo l’ora di arrivare a Vallelunga dopo aver vinto la mia gara di casa”, ha detto. “Ora è la gara di casa della squadra, quindi sicuramente dobbiamo continuare così e cercare di fare lo stesso risultato!”.

Il fine settimana sarà reso ancora più intenso ed emozionante da un ventaglio di iniziative di contorno che vedranno coinvolta l’intera realtà Romeo Ferraris. All’interno del programma Experience, il tracciato di Vallelunga verrà utilizzato per sessioni di hot lap con il modello 485 CSR da 240 cavalli di Caterham, marchio di cui il gruppo è importatore ufficiale e concessionario per l’Italia, e con la Toyota Yaris GR, per la quale la Romeo Ferraris ha realizzato un catalogo di elaborazioni dedicate.

È stata inoltre stretta una partnership su misura con Tenuta Montemagno, eccellenza del settore vinicolo che patrocinerà l’aperitivo allestito nel pomeriggio di venerdì 22 presso l’hospitality del team insieme a Delitaly, servizio di catering specializzato nel motorsport di comprovata esperienza e qualità. Attraverso il legame nato con la Romeo Ferraris, Tenuta Montemagno a Vallelunga sarà fornitore ufficiale dello champagne per i festeggiamenti sul podio del FIA ETCR e del FIA WTCR, le due serie organizzate da Discovery Sport Events.

Sempre venerdì, il quartetto di piloti Romeo Ferraris accoglierà i ragazzi e le ragazze provenienti dai centri estivi locali, che potranno vivere da vicino le emozioni di una competizione motoristica e scoprire, con guide davvero d’eccezione, le attività e il lavoro della squadra.

Per quanto riguarda l’azione in pista, si partirà venerdì con i due turni di prove libere, sempre nella suddivisione degli iscritti fra o pool “Fast” e “Furious”. Sabato mattina scatteranno le sessioni di qualifica che assegnano i primi punti in palio del weekend, seguiti da Quarti di Finale. La giornata di domenica sarà quella decisiva, prima con le Semi Finali e poi con le DHL Super Final, alle 15:50 e alle 18:45, che stabiliranno il prossimo “King of the Weekend”.

Michela Cerruti, Team Principal Romeo Ferraris

“La gara di casa a Vallelunga non poteva capitare in un momento migliore per noi, dopo aver festeggiato la prima vittoria stagionale a Zolder con Maxime Martin. Questo risultato, oltre a dimostrare la competitività del progetto Giulia ETCR, ci ha dato una ulteriore carica motivazionale che vogliamo sfruttare per essere protagonisti anche qui in Italia, di fronte al nostro pubblico. Con Maxime, Bruno, Giovanni e Luca vogliamo lottare per un altro risultato importante e raccogliere punti preziosi per la classifica generale. Per l’intera Romeo Ferraris sarà un weekend reso ancor più unico da tutte le iniziative collaterali che abbiamo organizzato, dagli hot lap per i nostri clienti ed ospiti con le vetture Toyota Yaris GR e Caterham 485 CSR alla partnership con Tenuta Montemagno, eccellenza del settore vinicolo con cui condividiamo filosofia e valori. Inoltre, sarà bello aprire le nostre porte ai ragazzi e alle ragazze dei centri estivi, per avvicinarli al motorsport, e accogliere tanti invitati fra partner e media in occasione dell’aperitivo di venerdì pomeriggio, in attesa che la sfida in pista entri da sabato nella fase clou”.

